Detienen a sujeto con arma y droga en el Valle del Yaqui

Un hombre que presuntamente se encontraba vendiendo droga y en portación de una pistola fue denunciado ante las autoridades. El reporte fue canalizado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Al llegar la denuncia, uniformados de dicha corporación se dirigieron al Ejido 31 de octubre (Campo 16) en el Valle del Yaqui, en dicho lugar vieron a un individuo que cumplía con las características del reporte, el cual al observar a los oficiales proyectó nerviosismo.

Ante la reacción del sujeto los policías, lo abordaron y revisaron, a quien presuntamente le encontraron entre sus pertenencias 22 envoltorios de plástico transparente, que en su interior contenían una sustancia granulada de color blanco con características similares a la droga conocida como "cristal".

Además, de la supuesta droga que portaba, al individuo le detectaron una réplica de arma de fuego tipo pistola. El presunto fue detenido y llevado al edificio de Seguridad Pública Municipal de Cajeme.

El imputado fue identificado como Julio Guadalupe "N.", de 36 años de edad, quien es acusado de delitos contra la salud. El agente del Ministerio Público evaluará su situación y en base a las pruebas presentadas en su contra determinará su situación legal.