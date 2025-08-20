Identifican restos humanos encontrados en Ciudad Obregón

Tras un mes de ser desenterrados restos humanos de dos personas en una vivienda en estado de abandono ubicada en el fraccionamiento Rincón del Valle, al sur de Ciudad Obregón, los cadáveres fueron identificados en el laboratorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Como Nayeli Guadalupe P.A., y Luis Abraham G. R. fueron identificados los restos, esto después de que las autoridades llevarán a cabo pruebas de ADN.

Las personas habían desaparecido en el año 2023 y contaban con una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

Tras un reporte anónimo que llegó a integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, los cuerpos fueron localizados el 17 y 18 de julio del presente, los cuales estaban sepultados en el patio de un domicilio en dicho sector.

Ana Isabel Castro Cota, vocera de mencionado colectivo, informó en su momento, que el reporte que les llegó era de cinco cuerpos. Al realizar las labores correspondientes, ubicaron restos de tres personas, quedando un cadáver aun sin identificar.

Desde que el colectivo Guerrera Buscadoras de Cajeme se formó, han encontrado más de 300 cuerpos, y en lo que va del año llevan más de 60 búsquedas positivas, muchas de ellas en patios de viviendas deshabitadas como paso en el Rincón del Valle.