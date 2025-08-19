Agresión armada en la Municipio Libre deja al menos a un lesionado

Un código rojo se registró la tarde de este martes en la colonia Municipio Libre, luego de que vecinos de la zona comprendida entre las calles Sinaloa y Profesor Lázaro Mercado denunciaran fuertes detonaciones de arma en el lugar, hecho que dejó como saldo al menos una persona lesionada.

Fue alrededor de las 16:30 cuando se registró la movilización policial, quienes desde su arribo al cruce de las calles mencionadas se apresuraron a resguardar el sitio, así como dar inicio a un operativo en las calles aledañas.

Según información recabada en el lugar se presume que la agresión se suscitó durante una persecución vehicular, logrando impactar contra una víctima misma que fue rápidamente trasladada a bordo de un carro particular a un hospital de la localidad.

Con minutos de diferencia, se dio a conocer que un vehículo ingreso a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentando presuntamente impactos de proyectil de arma de fuego, mismo que de manera extraoficial se mencionó que podría haber participado en el hecho violento de la colonia Municipio Libre.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre estos eventos, por lo cual se desconoce si ambos guardan relación entre sí, o si existen más víctimas derivados de los mismos.