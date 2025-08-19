Pasarán 30 años en la cárcel por matar a su hijo

Tras acreditar la responsabilidad de Thamara Alejandra “N” y Francisco Javier “N” por el delito de homicidio infantil, la Unidad de Litigación Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo un fallo condenatorio con una pena de 30 años de prisión para cada uno de los acusados.

La pareja fue acusada por los hechos ocurridos entre los días 21 y 22 de septiembre de 2021, tras el nacimiento de su hijo, víctima de los hechos. Se acreditó que ambos omitieron los cuidados mínimos necesarios al recién nacido, lo que derivó en su muerte.

Las investigaciones se iniciaron a raíz del hallazgo del cuerpo del menor en el interior de una bolsa de plástico, sobre un camino de terracería de la colonia Tierra y Libertad, al norte de Hermosillo el 24 de septiembre de 2021.

Luego de los trabajos pertinentes se determinó la identidad de los padres del fallecido, iniciando las acciones penales que culminaron con la sentencia ahora impuesta, misma que los señalados ya purgan en un Centro de Reinserción Social (Cereso).