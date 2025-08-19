  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Pasarán 30 años en la cárcel por matar a su hijo

La pareja omitió los cuidados de su hijo recién nacido, y cuando falleció, lo abandonaron en un camino de terracería

Ago. 19, 2025
Pasarán 30 años en la cárcel por matar a su hijo

Tras acreditar la responsabilidad de Thamara Alejandra “N” y Francisco Javier “N” por el delito de homicidio infantil, la Unidad de Litigación Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo un fallo condenatorio con una pena de 30 años de prisión para cada uno de los acusados.

La pareja fue acusada por los hechos ocurridos entre los días 21 y 22 de septiembre de 2021, tras el nacimiento de su hijo, víctima de los hechos. Se acreditó que ambos omitieron los cuidados mínimos necesarios al recién nacido, lo que derivó en su muerte.

Las investigaciones se iniciaron a raíz del hallazgo del cuerpo del menor en el interior de una bolsa de plástico, sobre un camino de terracería de la colonia Tierra y Libertad, al norte de Hermosillo el 24 de septiembre de 2021.

Luego de los trabajos pertinentes se determinó la identidad de los padres del fallecido, iniciando las acciones penales que culminaron con la sentencia ahora impuesta, misma que los señalados ya purgan en un Centro de Reinserción Social (Cereso).

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En Nogales, ponen en prisión preventiva a policía señalado por homicidio
Policiaca

En Nogales, ponen en prisión preventiva a policía señalado por homicidio

Agosto 19, 2025

El agente es acusado de provocarle asfixia a un hombre que había detenido; los hechos sucedieron en 2021

Detienen a sujeto con droga en la colonia Campestre de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a sujeto con droga en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Agosto 19, 2025

El sujeto traía varios envoltorios con mariguana y cristal

Bomberos controlan incendio de vivienda al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Bomberos controlan incendio de vivienda al norte de Ciudad Obregón

Agosto 19, 2025

En el lugar trabajaron 10 elementos, quienes sofocaron rápidamente las llamas