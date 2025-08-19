  • 24° C
Policiaca

Lo detienen por tentativa de feminicidio y violencia contra funcionario público en Magdalena de Kino

El sujeto ingresó a la casa de su expareja y la agredió físicamente, al momento de ser detenido golpeó a un policía municipal

Ago. 19, 2025
Lo detienen por tentativa de feminicidio y violencia contra funcionario público en Magdalena de Kino

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Paul Alonso “N” por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio agravado y violencia contra funcionarios públicos, por hechos suscitados en Magdalena de Kino.

Indagatorias realizadas para integrar la carpeta de investigación establecieron que el pasado 15 de agosto, en la colonia San Isidro, el imputado ingresó de manera ilícita al interior de la vivienda de su expareja sentimental.

Una vez dentro, ejerció violencia física y moral contra la víctima, a quien intentó privar de la vida mediante asfixia; la intervención de la Policía Municipal de Magdalena permitió auxiliar a la afectada y detener al agresor en flagrancia, impidiendo la consumación del delito.

Durante la detención, el imputado derribó al suelo y lesionó con patadas a un agente, ocasionándole heridas que no ponen en riesgo la vida, para posteriormente intentar huir del lugar, siendo recapturado por los elementos policiales.

Roke Arballo
Roke Arballo
