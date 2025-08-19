Ataque armado deja una persona sin vida en la “410”

Un nuevo código rojo se activó la noche de este martes, cuando un hombre fue acribillado a balazos al encontrarse afuera de un domicilio en las cercanías de las calles Guadalajara y Toluca, perteneciente a la colonia Sóstenes Valenzuela, popularmente conocida como la “410”, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a vecinos de la zona, cerca de las 21:00 horas, la víctima fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon reiteradamente contra él, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

Sobre la víctima, se dio a conocer de manera extraoficial que es una persona del sexo masculino de aproximadamente 17 años, quien perdió la vida en el sitio al no superar las heridas ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno para resguardar la zona y permitir que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado recolectaran las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, elementos de la Marina llevaron a cabo un operativo en las calles cercanas al lugar de la agresión.