Policiaca

Desmantelan laboratorio de metanfetamina al norte del estado de Sonora

Operativo antidrogas en Sonora culmina con decomiso de metanfetamina y detención de implicado. Impacto en distribución de sustancias ilícitas.

Ago. 20, 2025
El decomiso tuvo lugar en el municipio de General Plutarco Elías Calles, ubicado al norte del estado de Sonora, según informaron las autoridades. / Foto: Boletín

En labores coordinadas por autoridades de los tres niveles de gobierno se inhabilitó un lugar donde se concentraba material que se utilizaba para la fabricación de drogas sintéticas, los oficiales que participaron en el operativo aseguraron 600 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador, informó a través de un comunicado el gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las autoridades indicaron que el decomiso se llevó a cabo en el municipio de General Plutarco Elías Calles, al norte del estado de Sonora.

Con tal resultado en la lucha por disminuir y erradicar la delincuencia organizada, el gobierno detalló que con el material confiscado se evitó la distribución de producto ilícito nocivo para la salud en las calles generando una afectación de 12 de millones de pesos en el grupo delictivo que operaba dicho laboratorio.

En el escrito emitido a los medios de comunicación, las autoridades no dieron a conocer si durante las acciones hubo personas detenidas.

imagen-cuerpo

Además, las autoridades indicaron, que, en San Luis Río Colorado, se arrestó un hombre, al cual se le aseguraron dos armas cortas, cuatro cargadores, 70 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reitera que seguirán trabajando de manera conjunta con las diversas corporaciones y fuerzas militares con la misión de desmantelar grupos delictivos generadores de violencia que operan en distintas zonas del territorio mexicano y que con la distribución de narcóticos obtienen músculo para seguir delinquiendo.

Redacción
