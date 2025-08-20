Sujetos baleados al sur de Ciudad Obregón fueron encontrados en posesión de droga

La tarde del martes se activó el código rojo que se derivó de un ataque armado que se registró en el cruce de las calles Sinaloa y Lázaro Mercado, en la colonia Municipio Libre, al sur de ciudad Obregón.

En tal lugar, sujetos armados que viajaban en un automóvil se les emparejaron a dos jóvenes que se desplazaban en otra unidad, a los cuales les dispararon en repetidas ocasiones. Ante tal escenario, los afectados aceleraron y lograron escapar de sus victimarios.

A través de un boletín emitido por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, se informó que las personas que fueron atacadas a balazos llegaron a las instalaciones de dicho edificio ubicado en la calle 300 y Jalisco a unos metros de donde fue el hecho violento, en mencionado sitio se resguardaron para evitar ser ultimados a balazos.

En el escrito se indicó que las personas, al encontrarse con oficiales de dicha corporación, les manifestaron que habían sido atacados a balazos.

En el comunicado se señaló que los uniformados, al revisar a las personas, les encontraron entre sus pertenencias envoltorios con sustancia granulada con características similares al “cristal”.

Los individuos quedaron detenidos, los cuales fueron identificados como José Fernando "N.", de 20 años de edad, y Alberto "N.", de 27 años de edad.

Las autoridades manifestaron que los presuntos, al igual que el automóvil y sustancia ilícita que portaban, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes con la finalidad de llevar a cabo las averiguaciones correspondientes y establecer su situación legal.

Cabe señalar que, como consecuencia del ataque armado, una persona que se desplazaba por el lugar fue afectada, resultando víctima colateral, la cual presentó un rozón y su unidad recibió varios impactos de bala.