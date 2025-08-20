  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Sujetos baleados al sur de Ciudad Obregón fueron encontrados en posesión de droga

Los individuos acudieron al edificio de seguridad pública para resguardarse

Ago. 20, 2025
Las autoridades informaron que los sospechosos, junto con el vehículo y la sustancia ilícita que transportaban, fueron retenidos / Imagen: Boletín
Las autoridades informaron que los sospechosos, junto con el vehículo y la sustancia ilícita que transportaban, fueron retenidos / Imagen: Boletín

La tarde del martes se activó el código rojo que se derivó de un ataque armado que se registró en el cruce de las calles Sinaloa y Lázaro Mercado, en la colonia Municipio Libre, al sur de ciudad Obregón.

En tal lugar, sujetos armados que viajaban en un automóvil se les emparejaron a dos jóvenes que se desplazaban en otra unidad, a los cuales les dispararon en repetidas ocasiones. Ante tal escenario, los afectados aceleraron y lograron escapar de sus victimarios.

A través de un boletín emitido por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, se informó que las personas que fueron atacadas a balazos llegaron a las instalaciones de dicho edificio ubicado en la calle 300 y Jalisco a unos metros de donde fue el hecho violento, en mencionado sitio se resguardaron para evitar ser ultimados a balazos.

En el escrito se indicó que las personas, al encontrarse con oficiales de dicha corporación, les manifestaron que habían sido atacados a balazos.

En el comunicado se señaló que los uniformados, al revisar a las personas, les encontraron entre sus pertenencias envoltorios con sustancia granulada con características similares al “cristal”.

Los individuos quedaron detenidos, los cuales fueron identificados como José Fernando "N.", de 20 años de edad, y Alberto "N.", de 27 años de edad.

Las autoridades manifestaron que los presuntos, al igual que el automóvil y sustancia ilícita que portaban, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes con la finalidad de llevar a cabo las averiguaciones correspondientes y establecer su situación legal.

Cabe señalar que, como consecuencia del ataque armado, una persona que se desplazaba por el lugar fue afectada, resultando víctima colateral, la cual presentó un rozón y su unidad recibió varios impactos de bala.

Oviel Sosa
Oviel Sosa
Contenido Relacionado
Identifican restos humanos encontrados en Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican restos humanos encontrados en Ciudad Obregón

Agosto 20, 2025

Se trata de una mujer y un hombre que fueron enterrados en el patio de una vivienda en el mes de julio

Desmantelan laboratorio de metanfetamina al norte del estado de Sonora
Policiaca

Desmantelan laboratorio de metanfetamina al norte del estado de Sonora

Agosto 20, 2025

Operativo antidrogas en Sonora culmina con decomiso de metanfetamina y detención de implicado. Impacto en distribución de sustancias ilícitas.

Ataque armado deja una persona sin vida en la “410”
Policiaca

Ataque armado deja una persona sin vida en la “410”

Agosto 19, 2025

Una persona del sexo masculino fue el blanco de una agresión armada al sur de Ciudad Obregón