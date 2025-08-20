Se incendia vehículo en Ciudad Obregón

Una unidad totalmente consumida por las llamas, fue el resultado de un voraz incendio que se registró alrededor de las 14:00 horas de este miércoles por la calle California entre Francisco Urbalejo e Ignacio Pesqueira en la colonia Socholia al poniente de ciudad Obregón.

De acuerdo a testigos el automóvil afectado se desplazaba de norte a sur por la calle California, su conductor al llegar a la Francisco Urbalejo giró el volante hacía su derecha para evitar una reparación que se hizo de una alcantarilla, pero cayó en una rejilla de drenaje pluvial quebrada, al caer el tanque de la gasolina se abolló con la estructura metálica y generó que se derramara combustible, lo cual originó la lumbre que cubrió por completo la unidad.

En el automóvil viajaban un hombre y una mujer, los cuales lograron salir de la unidad antes de ser alcanzados por las llamas. Elementos del departamento de Bomberos de Cajeme atendieron el llamado, quienes al llegar al lugar del siniestro trabajaron y sofocaron la lumbre.

Un agente de tránsito acudió al sitio y realizó el peritaje necesario para después elaborar el reporte correspondiente del suceso que concluyó con un automóvil totalmente consumido por las llamas, el cual era utilizado por las personas perjudicadas para desempeñar su oficio de cerrajero, además de perder el vehículo el fuego acabo con todo el material que iba en su interior entre chapas e instrumentos que empleaban para realizar su labor.