Tirotean una camioneta al noreste de Ciudad Obregón

Alrededor de 12 casquillos percutidos fueron localizados a un costado de un automóvil que fue tiroteado. Las autoridades no reportaron personas lesionadas en el incidente, solo daños materiales.

El ataque armado se registró alrededor de las 05:15 horas de este jueves, por la calle Sahuaro entre Cirio y Chirahui en la colonia Los Amaneceres, al noreste de ciudad Obregón.

Al lugar se desplazaron uniformados de los tres niveles de gobierno, quienes checaron la zona y confirmaron que no había gente herida.

La unidad que presentó impactos de bala es una camioneta Pick Up, marca Ford, color rojo, modelo atrasado.

Los oficiales que atendieron el llamado, entrevistaron al propietario del vehículo, quien les comentó que se encontraba en el interior de su domicilio, cuando escuchó disparos, al salir de su casa, observó su automóvil dañado con proyectiles de arma de fuego.

De manera extraoficial, trascendió que el presunto llegó a pie, quien disparó contra la camioneta y después huyó del lugar.

Personal de Servicio Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), aseguraron las evidencias balísticas con miras a abrir una carpeta de investigación en torno al caso.