  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 21 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Tirotean una camioneta al noreste de Ciudad Obregón

Un incidente armado ocurrió en la colonia Los Amaneceres, donde una camioneta fue tiroteada sin heridos.

Ago. 21, 2025
Al sitio acudieron elementos de los tres niveles de gobierno, quienes inspeccionaron el área y verificaron que no había personas lesionadas / Foto: Oviel Sosa
Al sitio acudieron elementos de los tres niveles de gobierno, quienes inspeccionaron el área y verificaron que no había personas lesionadas / Foto: Oviel Sosa

Alrededor de 12 casquillos percutidos fueron localizados a un costado de un automóvil que fue tiroteado. Las autoridades no reportaron personas lesionadas en el incidente, solo daños materiales.

El ataque armado se registró alrededor de las 05:15 horas de este jueves, por la calle Sahuaro entre Cirio y Chirahui en la colonia Los Amaneceres, al noreste de ciudad Obregón.

Al lugar se desplazaron uniformados de los tres niveles de gobierno, quienes checaron la zona y confirmaron que no había gente herida.

La unidad que presentó impactos de bala es una camioneta Pick Up, marca Ford, color rojo, modelo atrasado.

Los oficiales que atendieron el llamado, entrevistaron al propietario del vehículo, quien les comentó que se encontraba en el interior de su domicilio, cuando escuchó disparos, al salir de su casa, observó su automóvil dañado con proyectiles de arma de fuego.

De manera extraoficial, trascendió que el presunto llegó a pie, quien disparó contra la camioneta y después huyó del lugar.

Personal de Servicio Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), aseguraron las evidencias balísticas con miras a abrir una carpeta de investigación en torno al caso.

Oviel Sosa
Oviel Sosa
Contenido Relacionado
Privan de la vida a un hombre al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Privan de la vida a un hombre al oriente de Ciudad Obregón

Agosto 21, 2025

El finado se convirtió en el asesinato número 39 del mes de agosto en Cajeme

Se incendia vehículo en Ciudad Obregón
Policiaca

Se incendia vehículo en Ciudad Obregón

Agosto 20, 2025

En la unidad viajaba una mujer y un hombre los cuales alcanzaron a salir del automóvil siniestrado

Detienen a sujeto con arma y droga en el Valle del Yaqui
Policiaca

Detienen a sujeto con arma y droga en el Valle del Yaqui

Agosto 20, 2025

El imputado fue identificado como Julio Guadalupe "N.", de 36 años de edad, quien es acusado de delitos contra la salud