Escuelas en el Valle del Mayo sin vandalismo, ni daños previo al regreso a clases

Los planteles educativos en la región del Mayo no han sido víctimas de vandalismo durante el receso escolar, por lo que se espera un arranque del nuevo ciclo tranquilo y sin contratiempos, describió el delegado regional de la SEC, Ramón Delgado Corral.

El funcionario estatal, explicó que se tendrá el regreso a clases de más de 55 mil alumnos de nivel básico desde este primero de septiembre, mientras que el personal docente regresará a las aulas desde este próximo lunes, al iniciar con una semana de anticipación para llevar la Fase Intensiva del Consejo Técnico.

Describió que ha sido gracias al trabajo coordinado entre autoridades educativas, directivos, maestros y padres de familia, cómo se ha logrado la vigilancia y el cuidado de las aulas, adicional a la labor preventiva y los rondines de vigilancia impulsados por Seguridad Pública.

Adicional a ello, indicó que algunas instituciones educativas aprovecharon el receso escolar para ser rehabilitadas, utilizando los recursos provenientes del programa "La Escuela es Nuestra", que ha otorgado apoyos que van desde 300 mil hasta 650 mil pesos por plantel.

En cuanto al alumnado, hizo mención que iniciarán el ciclo escolar uniformados, al haber sido beneficiados en la pasada entrega de uniformes escolares gratuitos, lo que representará un menor gasto para los padres de familia.

"Contemplamos un buen regreso a clases, estamos hablando de poco más de una semana de vacaciones que nos quedan, pero ya estamos listos para iniciar de la mejor manera con el nuevo ciclo escolar", culminó.