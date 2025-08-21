Restaurante que vende aguachile a menos de 200 pesos y está en el corazón de Hermosillo

Dentro de Hermosillo existen muchos establecimientos de comida en dónde se pueden encontrar diferentes platillos y sabores, sin embargo, existe un restaurante que pocas personas conocen. Este lugar además de tener un menú variado también ofrece un aguachile a menos de 200 pesos; ubicado dentro del corazón de la capital sonorense se presenta como una gran opción.

Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer este establecimiento especial y único, mismo que ha destacado entre los comensales por sus grandes sabores, además de la variedad de platillos que ofrecen. Sin embargo; lo interesante de este restaurante es que pocas personas lo conocen, por lo que es una opción para aquellos que deseen probar nuevos sabores.

CONOCE EL RESTAURANTE DE HERMOSILLO CON UN GRAN AGUACHILE

Este restaurante ubicado en Hermosillo, Sonora; se llama Rosales 108 y es conocido por su ambiente familiar y su deliciosa cocina. Se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad; este establecimiento ofrece una experiencia culinaria auténtica y reconfortante; se distingue por su cocina tradicional sonorense y un aguachile que se puede comprar en menos de 200 pesos.

El ambiente en Rosales 108 es cálido y acogedor, con una decoración que combina elementos rústicos con un toque moderno. El lugar es ideal tanto para una comida casual con amigos como para una celebración especial en familia; la dirección de este espacio es Plaza Antigua, Calle Av. Rosales 108, El Centenario, 83260 Hermosillo.

PLATILLOS QUE OFRECE EL RESTAURANTE ROSALES 108

Rosales 108, ofrece variedad de platillos dentro de su menú, sin embargo, destaca ampliamente por su chimichanga de birria que se puede adquirir en 45 pesos; y también su aguachile que es vendido en tan solo 199 pesos. A pesar de estos dos platillos, el menú es extenso y es posible probar una gran variedad de sabores.

Muchas personas señalan este restaurante como un destino obligado para cualquiera que quiera probar la verdadera esencia de la cocina sonorense en un entorno que se siente como un espacio hogareño. El personal es conocido por su amabilidad y excelente servicio, asegurándose de que cada visita sea una experiencia memorable.