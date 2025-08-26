CFE anuncia corte de luz en el Norte de Hermosillo; ¿cuándo y cuánto tiempo no habrá energía?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Hermosillo ha informado que se realizará el corte de luz en la zona norte de la ciudad, esto podrá afectar a varios ciudadanos. Sin embargo; la dependencia ha señalado que la suspensión de este servicio tiene relación con trabajos de mantenimiento y mejoría en la infraestructura eléctrica de dicha zona de la capital sonorense.

Las autoridades de la comisión comentaron el tiempo y fechas en que el servicio eléctrico se encontrará suspendido, esto con el fin de que los usuarios puedan tomar sus precauciones y no se vean afectados por el corte en el servicio de luz eléctrica dentro de la zona norte de Hermosillo.

¿QUÉ DÍA Y CUÁNTO TIEMPO HABRÁ CORTE DE LUZ EN HERMOSILLO?

La CFE anunció que el corte de luz será en las colonias Villa Verde, Tierra Nueva y San Germán de Hermosillo. Aunado a esto; la dependencia reveló por medio de un comunicado, el horario y fecha en la que se realizará la suspensión del servicio eléctrico en las colonias ya mencionadas.

Según lo informado por la dependencia, la interrupción durará un aproximado de cuatro horas, siendo desde las 09:30 a las 13:30 horas. La fecha en la que se realizará este corte de energía será el próximo miércoles 27 de agosto, la CFE informó que los ciudadanos de dichas colonias de Hermosillo no tendrán luz eléctrica por este período de tiempo.

¿EN QUÉ CONSISTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CFE?

Según lo informado por la CFE, estos trabajos de mantenimiento consisten en la conexión de un circuito aéreo de la subestación Pueblitos; esto busca mejorar la calidad y continuidad del suministro de energía eléctrica en el norte de Hermosillo. Toda esta información fue compartida en un boletín dado compartido por la dependencia.

Dentro de este boletín, la dependencia agradeció la cooperación y comprensión de los usuarios que viven en las colonias que se verán afectadas por el corte del suministro. Las autoridades explicaron que, con el fin de garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este tipo de trabajos solamente se pueden realizar con las líneas desenergizadas.