CFE: así puedes descargar tu boleta de luz de manera gratuita

Si aun no tienes tu recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad(CFE) de México, debes saber que existe una alternativa para que lo descargues desde tu propio hogar.

Se trata de una alternativa práctica y gratuita, con la que podrás obtener tu boleta de la luz sin inconvenientes. En esta nota, te explicamos el paso a paso de este procedimiento para que comiences a implementarlo.

¿CÓMO DESCARGAR LA BOLETA DE LA LUZ DE MANERA GRATUITA?

Para descargar tu boleta de luz CFE, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a https://www. cfe .mx/.

.mx/. Si tienes cuenta, ingresa con tu usuario y contraseña . En caso contrario, selecciona "Regístrate" y completa el formulario con tus datos personales y la información de tu último recibo.

. En caso contrario, selecciona y completa el formulario con tus datos personales y la información de tu último recibo. Luego, en el menú principal o en la sección "Mi cuenta" , busca la opción "Consulta tu recibo" .

, busca la opción . Allí coloca "Descargar PDF" para obtener el recibo en tu computadora o dispositivo móvil. Esta descarga es sencilla y completamente gratuita.

Por otra parte, también puedes obtener la boleta de la luza través de la aplicación CFE Contigo. De esta manera, no tendrás que volver a asistir a las oficinas de manera presencial. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Descarga e instala la aplicación " CFE Contigo " en tu móvil.

" en tu móvil. Toca la opción "Registrarse".

Completa con tus datos como nombre, apellido, correo electrónico y número de contacto.

Crea una contraseña segura para tu cuenta.

Deberás verificar la dirección de correo electrónico haciendo clic en el enlace de confirmación enviado a la bandeja de entrada del correo.

del correo. Busca en la sección "Recibos".

Selecciona "Añadir servicio" y tendrás tu información se actualizada de forma mensual.

A través de la aplicación podrás descargar tu recibo de luz en formato PDF. Esta app está disponible para iOS y Android, y te permite gestionar la cuenta de la CFE, consultar recibos, y realizar pagos, entre otras opciones.