¿Pagas de más a CFE? Conoce por qué te reclasifican a la Tarifa DAC y cómo puedes evitarlo

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece un subsidio a los usuarios domésticos para que el costo de la energía sea más accesible. Sin embargo, cuando el consumo de electricidad en un hogar supera los límites establecidos, se activa la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

En caso de que esto suceda, es posible que se eleve de forma considerable el precio por kilowatt-hora (kWh) y tengas que pegar altas cuotas en tu recibo de luz. Por ello, es importante conocer cómo funciona y evitarla para proteger tu economía.

¿QUÉ ES LA TARIFA DAC Y CUÁNDO SE APLICA?

La Tarifa DAC es un esquema que clasifica a los hogares con un consumo de energía mayor al promedio permitido en su zona. El cálculo se hace con un promedio móvil de 12 meses, comparando tu consumo con el límite asignado según la tarifa base (1, 1A, 1B, etc.). Si lo superas de manera constante, la CFE te reclasifica automáticamente.

Estos son los límites mensuales antes de pasar a DAC:

Tarifa 1 - 250 kWh/mes

250 kWh/mes Tarifa 1A - 300 kWh/mes

300 kWh/mes Tarifa 1B - 400 kWh/mes

400 kWh/mes Tarifa 1C - 850 kWh/mes

850 kWh/mes Tarifa 1D - 1,000 kWh/mes

1,000 kWh/mes Tarifa 1E - 2,000 kWh/mes

2,000 kWh/mes Tarifa 1F - 2,500 kWh/mes

A diferencia de otras tarifas, la DAC no tiene subsidio gubernamental, por lo que el costo por kWh es mucho mayor. Llegar a esta clasificación suele deberse al uso intensivo de aires acondicionados, calefactores, electrodomésticos antiguos o hábitos poco eficientes.

¿CÓMO SABER SI ESTÁS EN TARIFA DAC?

Para confirmarlo, revisa tu recibo en la sección “Tarifa”: si aparece DAC, ya estás en esta categoría. También puedes consultarlo en el portal “Mi Espacio” de la CFE o en la app “CFE Contigo”.

CONSEJOS PARA EVITAR O SALIR DE LA TARIFA DAC

Controla el aire acondicionado y calefacción: Ajusta el termostato a 24°C o 25°C; cada grado menos aumenta el consumo hasta 6%. Elimina el “consumo fantasma”: Desconecta aparatos que no uses o utiliza multicontactos con interruptor. Cambia a iluminación LED: Consumen menos energía y duran más. Aprovecha la luz natural: Reduce el uso de iluminación artificial durante el día. Mantén tus electrodomésticos en buen estado: Sustituye los obsoletos por modelos eficientes.

Evitar la Tarifa DAC es posible si adoptas hábitos inteligentes de consumo. Además de ahorrar dinero, contribuyes al uso responsable de la energía eléctrica.