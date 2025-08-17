Precio del dólar hoy domingo 17 de agosto: el peso mexicano presenta ligera ventaja

Este domingo 17 de agosto, el peso mexicano amanece con un leve fortalecimiento frente al dólar estadounidense, luego de una semana marcada por la incertidumbre económica y política, ubicándose en 18.6798 pesos por dólar.

La divisa nacional recuperó terreno tras la depreciación registrada en días anteriores, en un contexto internacional donde la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin no logró concretar un acuerdo de paz para Ucrania.

Con un promedio de 18.68, el repunte del peso se explica, en parte, por el retroceso del dólar luego de la publicación de indicadores mixtos en Estados Unidos.

El dólar se encuentra ligeramente depreciado frente al peso, impulsando un respiro para la moneda mexicana y los mercados bursátiles, que también mostraron señales de recuperación durante el fin de semana.

El FIX, referencia oficial de Banxico publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 18.7295 pesos por dólar el día viernes 15 de agosto, cifra que se mantiene como parámetro durante la inactividad del mercado en fin de semana.

Analistas advierten que, aunque la cotización se mantiene estable, las próximas semanas podrían registrar mayor volatilidad debido a nuevos anuncios económicos en EE. UU. y la incertidumbre geopolítica.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 17 DE AGOSTO

Para este domingo 17 de agosto de 2025, el tipo de cambio presenta diferentes variaciones en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 19.24 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 19.24 pesos Banorte: Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos

Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.68 | Venta: 19.21 pesos

Compra: 17.68 | Venta: 19.21 pesos Citibanamex: Compra: 18.19 | Venta: 19.23 pesos

Para quienes planean comprar o vender dólares, se recomienda consultar el tipo de cambio en tiempo real, ya que el precio en ventanilla puede variar respecto al interbancario, además de factores como ubicación y horario de la operación.