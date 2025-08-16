Precio del dólar hoy sábado 16 de agosto: ligera variación positiva de la moneda mexicana

Este sábado 16 de agosto de 2025, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio oficial para pagar obligaciones en dólares estadounidenses en 18.8137 pesos por divisa.

En el mercado interbancario, el promedio se ubica en 18.74 pesos por dólar, reflejando una ligera variación frente al cierre del día anterior.

Estas cifras son relevantes para quienes realizan operaciones de comercio exterior, envíos de remesas o viajes internacionales, ya que el valor del peso se ve afectado por factores globales como tensiones comerciales, cambios en las tasas de interés y el comportamiento de los mercados bursátiles.

DÓLAR EN INSTITUCIONES BANCARIAS

En las instituciones bancarias, el precio de compra y venta de dólares presenta diferencias significativas. Esto se debe a que cada banco establece su propio tipo de cambio según su estrategia interna y condiciones de mercado. Hoy, las principales instituciones en México ofrecen las siguientes cotizaciones:

Afirme: compra 17.80 | venta 19.30

compra 17.80 | venta 19.30 Banco Azteca: compra 17.55 | venta 19.24

compra 17.55 | venta 19.24 BBVA Bancomer: compra 17.68 | venta 19.21

compra 17.68 | venta 19.21 Banorte: compra 17.50 | venta 19.05

compra 17.50 | venta 19.05 Citibanamex: compra 18.19 | venta 19.23

compra 18.19 | venta 19.23 Scotiabank: compra 17.60 | venta 19.30

compra 17.60 | venta 19.30 Monex: compra 17.89 | venta 19.77

En comparación con el viernes 15 de agosto, cuando Banxico registró un tipo de cambio promedio de 18.74 pesos por dólar, la jornada de este sábado muestra un leve incremento que mantiene la moneda mexicana estable frente a la divisa estadounidense.

Sin embargo, los analistas advierten que las próximas semanas podrían registrar mayor volatilidad debido a la expectativa de nuevos anuncios de política monetaria en Estados Unidos.

CONSIDERAR POSIBILIDADES DE CAMBIO

Para quienes planean comprar o vender dólares, es recomendable consultar el tipo de cambio en tiempo real y considerar que el valor en ventanilla puede diferir del interbancario. Además, factores como la hora del día y la ubicación geográfica pueden influir en la cotización final.