Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 14 de agosto: El peso pierde terreno

La moneda nacional inició la jornada con una ligera depreciación frente al dólar, rompiendo las ganancias alcanzadas en la sesión anterior

Ago. 14, 2025
La divisa nacional se cotiza en un promedio de 18.76 pesos por billete verde, en un contexto de expectativa por las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Durante los últimos días, el tipo de cambio se ha mantenido estable, moviéndose en la franja media de los 18 pesos, lo que para los analistas refleja una relativa calma en el mercado cambiario. Sin embargo, la volatilidad podría reactivarse en función de los anuncios de la Fed y de nuevos indicadores económicos que se publiquen en ambas naciones.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre de este miércoles 13 de agosto fue de 18.6402 pesos por dólar, con base en el promedio de las operaciones bancarias. No obstante, en transacciones del mercado, el dólar cerró en 18.63 pesos, una cifra ligeramente inferior al promedio oficial.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 14 de agosto, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX en 18.6353 pesos por dólar, determinado por Banxico a partir del promedio de cotizaciones mayoristas.

En cuanto al tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares, Banxico lo fijó en 18.5657 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 14 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este jueves 14 de agosto:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.50 | Venta: 19.09 pesos
  • Banorte: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.94 | Venta: 19.07 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.21 | Venta: 19.23 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o por medios electrónicos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
