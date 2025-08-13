Precio del dólar hoy miércoles 13 de agosto: La moneda nacional registra avances

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles 13 de agosto de 2025 con ganancias frente al dólar estadounidense, cotizando en un promedio de 18.59 pesos por billete verde. La divisa nacional reaccionó positivamente luego de que se dieran a conocer datos inflacionarios en Estados Unidos, lo que provocó una depreciación del dólar a nivel global y un impulso para monedas emergentes como la mexicana.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del martes 12 de agosto se ubicó en 18.5803 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, durante la sesión, el tipo de cambio interbancario alcanzó los 18.59 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para operaciones oficiales, el tipo de cambio FIX publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se fijó en 18.5657 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.6683 pesos.

Este indicador se determina en días hábiles bancarios a partir del promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 13 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este martes 13 de agosto:

Afirme : Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.45 | Venta: 19.09 pesos

: Compra: 17.45 | Venta: 19.09 pesos Banorte : Compra: 17.40 | Venta: 18.95 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.95 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.74 | Venta: 18.87 pesos

: Compra: 17.74 | Venta: 18.87 pesos Citibanamex: Compra: 18.02 | Venta: 19.05 pesos

Compra: 18.02 | Venta: 19.05 pesos Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está sujeto a cambios durante el día y puede variar en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar en la ventanilla de la institución financiera antes de realizar cualquier transacción.