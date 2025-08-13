  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 13 de agosto: La moneda nacional registra avances

El peso registró ganancias frente al dólar este miércoles tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos, lo que debilitó a la divisa

Ago. 13, 2025
Precio del dólar hoy miércoles 13 de agosto: La moneda nacional registra avances

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles 13 de agosto de 2025 con ganancias frente al dólar estadounidense, cotizando en un promedio de 18.59 pesos por billete verde. La divisa nacional reaccionó positivamente luego de que se dieran a conocer datos inflacionarios en Estados Unidos, lo que provocó una depreciación del dólar a nivel global y un impulso para monedas emergentes como la mexicana.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del martes 12 de agosto se ubicó en 18.5803 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, durante la sesión, el tipo de cambio interbancario alcanzó los 18.59 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para operaciones oficiales, el tipo de cambio FIX publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se fijó en 18.5657 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.6683 pesos.

Este indicador se determina en días hábiles bancarios a partir del promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 13 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este martes 13 de agosto:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.45 | Venta: 19.09 pesos
  • Banorte: Compra: 17.40 | Venta: 18.95 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.74 | Venta: 18.87 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.02 | Venta: 19.05 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está sujeto a cambios durante el día y puede variar en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar en la ventanilla de la institución financiera antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
¿Importan las tasas de pago? Así influyen en tus ganancias en el casino
Finanzas

¿Importan las tasas de pago? Así influyen en tus ganancias en el casino

Agosto 12, 2025

Antes de apostar, es fundamental saber elegir el juego que, a largo plazo, pueda ofrecer mejores resultados

Precio del dólar hoy martes 12 de agosto: El peso mexicano cede terreno ante la divisa
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 12 de agosto: El peso mexicano cede terreno ante la divisa

Agosto 12, 2025

El peso registró una ligera depreciación frente al dólar tras el cierre del lunes, en una jornada marcada por la recuperación de la divisa

Mercado Libre: protege tu casa con este kit de cámaras de seguridad que tiene 54% de descuento
Finanzas

Mercado Libre: protege tu casa con este kit de cámaras de seguridad que tiene 54% de descuento

Agosto 11, 2025

Mantén tu hogar y tus seres queridos a salvo con esta herramienta de vigilancia que resulta eficaz en la prevención de robos y delitos