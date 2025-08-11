  • 24° C
Finanzas

Mercado Libre: protege tu casa con este kit de cámaras de seguridad que tiene 54% de descuento

Mantén tu hogar y tus seres queridos a salvo con esta herramienta de vigilancia que resulta eficaz en la prevención de robos y delitos

Ago. 11, 2025
Mantén la seguridad con estas cámaras / Pixabay, PNGWing
Mantén la seguridad con estas cámaras / Pixabay, PNGWing

A la hora de cuidar la seguridad de tu familia y tus objetos personales ninguna medida está de más. Por eso, en esta nota, te traemos una oportunidad que no puedes desaprovechar. Se trata de un kit de cámaras de seguridad con el que podrás proteger tu casa y a tus seres queridos.

Este set está disponible en Mercado Libre y tiene 54% de descuento. La instalación de cámaras de seguridad ha aumentado en el último tiempo, ya que permiten vigilar y prevenir robos, intrusiones o actividades sospechosas en tu casa.

imagen-cuerpo

¿CUÁL ES EL KIT DE CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE TIENE DESCUENTO EN MERCADO LIBRE?

Se trata del Kit 4 cámaras de seguridad Asecam, que rondaba los $4,700, pero está en oferta con un 54% de descuento, por lo que se puede conseguir a solo $2,162. El paquete incluye los siguientes elementos:

  • 4 cámaras de seguridad 5MP HD
  • Una caja DVR con duro disco (Interno disco duro de 500GB) 15MP HD
  • 4 Núcleo de Cobre Cable de Video BNC: mide 18 metros
  • 2 adaptadores: voltaje 12V DC 2A
  • 1 Cable Divisor de 1 a 4
  • 1 Cable Ethernet
  • 1 ratón USB
  • 4 Bolsa de tornillo
  • 1Usuario manual
  • 2 Pegatina
imagen-cuerpo

Estas cámaras de seguridad cuentan con una conexión sencilla, perfecta para proteger tu hogar. Utilizan tecnología inteligente AI y reconocimiento facial. Posee HD 5MP lo que brinda una resolución más alta y clara de noche.

También, posee una función de detección de personas/vehículos, por lo que se podrá recibir una alerta en el momento en que una persona/vehículo entre en su propiedad mediante una notificación push desde la aplicación del teléfono.

Los micrófonos de alta calidad incorporados recogen la voz alrededor, y consiguen una voz clara.  La grabadora de video digital híbrida expandible admite hasta 4 cámaras TVI, AHD, CVI, CVBS e IP.

Puedes optar por los modos de grabación de video 24/7, grabación de movimiento, grabación programada y grabación de eventos. Gracias a la detección de movimiento y defensa activa, cada vez que la cámara detecte movimiento, el teléfono recibirá un mensaje y enviará una notificación de alerta.

imagen-cuerpo

Cuenta con visualización remota en tiempo real, por lo que, en cualquier momento y lugar, podrás ver el vídeo en directo a través de APP gratuita en el teléfono móvil. Como si fuera poco es resistente al agua y al polvo. Si quieres cuidar tu hogar, tu familia y tus pertenencias, debes adquirir este kit de inmediato.

Romina Fiadino
