¡Oferta imperdible! Aprovecha esta laptop que tiene 40% de descuento en Mercado Libre

Si estás pensando en renovar tu laptop para estudiar o trabajar, no debes dejar pasar esta oferta imperdible. Se trata de un equipo que tiene 40% de descuento y es ideal para realizar tus actividades profesionales o escolares.

Con este artefacto portátil podrás realizar diversas funciones, como navegar por internet, crear documentos, leer libros e incluso hasta jugar videojuegos en tu tiempo libre. Lo mejor es que esta laptop tiene 40% de descuento en Mercado Libre, quedando a un valor super accesible.

¿CUÁL ES LA LAPTOP QUE TIENE DESCUENTO EN MERCADO LIBRE?

Se trata de la Laptop Lenovo Ip Slim que rondaba un precio de $10,999, pero gracias a esta rebaja la puedes conseguir en solo $6,499.

Entre las características especificas de este equipo se encuentran las siguientes:

Procesador: AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 3 7320U.

Versión del sistema operativo: Home.

Edición del sistema operativo: 11.

Nombre del sistema operativo: Windows.

Capacidad del disco duro: 0 MB.

Capacidad de disco SSD: 512 GB.

Capacidad total del módulo de memoria RAM: 8 GB.

Tarjeta gráfica: Amd radeon 610.

Con pantalla táctil: No.

Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px.

Modo de sonido Dolby Digital.

Esta laptop es ideal para trabajar y estudiar. Cuenta con un perfil liviano, delgado y resistente. Presenta potentes procesadores AMD Ryzen 3 7320U, mejorados con el rendimiento adaptativo de energía inteligente y el puerto tipo C compatible con DisplayPort 1.2.

Esta diseñada para realizar tareas de manera inteligente y sin problemas en múltiples aplicaciones a la vez. Además, los puertos Tipo-C™ permiten un mejor suministro de energía, salida de pantalla y transferencia de datos más rápidos. Posee un panel táctil más grande, cámara hasta FHD con obturador de privacidad y una batería de mayor duración.

Los usuarios han dado una buena calificación a esta laptop que ofrece una buena relación calidad-precio, además de contar con un diseño es atractivo y funcional para todo tipo de tareas cotidianas.