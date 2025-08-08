¡Oferta imperdible! Aprovecha esta laptop que tiene 40% de descuento en Mercado Libre

Si estás pensando en renovar tu laptop para estudiar o trabajar, no debes dejar pasar esta oferta imperdible. Se trata de un equipo que tiene 40% de descuento y es ideal para realizar tus actividades profesionales o escolares.
Con este artefacto portátil podrás realizar diversas funciones, como navegar por internet, crear documentos, leer libros e incluso hasta jugar videojuegos en tu tiempo libre. Lo mejor es que esta laptop tiene 40% de descuento en Mercado Libre, quedando a un valor super accesible.
¿CUÁL ES LA LAPTOP QUE TIENE DESCUENTO EN MERCADO LIBRE?
Se trata de la Laptop Lenovo Ip Slim que rondaba un precio de $10,999, pero gracias a esta rebaja la puedes conseguir en solo $6,499.
Entre las características especificas de este equipo se encuentran las siguientes:
- Procesador: AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 3 7320U.
- Versión del sistema operativo: Home.
- Edición del sistema operativo: 11.
- Nombre del sistema operativo: Windows.
- Capacidad del disco duro: 0 MB.
- Capacidad de disco SSD: 512 GB.
- Capacidad total del módulo de memoria RAM: 8 GB.
- Tarjeta gráfica: Amd radeon 610.
- Con pantalla táctil: No.
- Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px.
- Modo de sonido Dolby Digital.
Esta laptop es ideal para trabajar y estudiar. Cuenta con un perfil liviano, delgado y resistente. Presenta potentes procesadores AMD Ryzen 3 7320U, mejorados con el rendimiento adaptativo de energía inteligente y el puerto tipo C compatible con DisplayPort 1.2.
Esta diseñada para realizar tareas de manera inteligente y sin problemas en múltiples aplicaciones a la vez. Además, los puertos Tipo-C™ permiten un mejor suministro de energía, salida de pantalla y transferencia de datos más rápidos. Posee un panel táctil más grande, cámara hasta FHD con obturador de privacidad y una batería de mayor duración.
Los usuarios han dado una buena calificación a esta laptop que ofrece una buena relación calidad-precio, además de contar con un diseño es atractivo y funcional para todo tipo de tareas cotidianas.