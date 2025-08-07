Precio del dólar hoy jueves 7 de agosto: El peso mexicano avanza

Este jueves 7 de agosto de 2025, el precio del dólar en México se cotiza en un promedio de 18.66 pesos por unidad, en una jornada marcada por una leve recuperación de la moneda nacional frente al billete verde, previo a la esperada decisión del Banco de México (Banxico) sobre su política monetaria.

Durante la sesión del miércoles, el peso mexicano registró ganancias en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, en un contexto de expectativa financiera ante el anuncio del Banxico y la inminente publicación de los nuevos datos de inflación, ambos factores clave que podrían influir en la cotización del peso en los próximos días.

De acuerdo con información del Banco de México, el tipo de cambio oficial al cierre del miércoles 6 de agosto fue de 18.6142 pesos por dólar, según el promedio de operaciones bancarias. No obstante, el tipo de cambio interbancario cerró en 18.60 pesos, reflejando una ligera apreciación del peso.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este jueves 7 de agosto en 18.6192 pesos por dólar. Esta cifra es utilizada para liquidar operaciones oficiales, como pagos de obligaciones en moneda extranjera.

Asimismo, Banxico fijó el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares en 18.7620 pesos por unidad, con base en el promedio de las cotizaciones mayoristas del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO HOY 7 AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este jueves 7 agosto:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.55 | Venta: 19.19 pesos

: Compra: 17.55 | Venta: 19.19 pesos Banorte: Compra: 17.45 | Venta: 18.95 pesos

Compra: 17.45 | Venta: 18.95 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.80 | Venta: 18.94 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 18.94 pesos Citibanamex : Compra: 18.09 | Venta: 19.13 pesos

: Compra: 18.09 | Venta: 19.13 pesos Scotiabank: Compra: 16.80 | Venta: 19.80 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está sujeto a variaciones a lo largo del día, y el tipo de cambio puede cambiar dependiendo de la sucursal y la hora en que se realice la operación. Por ello, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.