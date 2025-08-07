Melate 4092: Estos son los ganadores del sorteo con una bolsa de 82.9 millones de pesos

El miercoles 6 de agosto se llevó a cabo el sorteo número 4092 de Melate, uno de los juegos de azar más populares en México, ofreciendo una bolsa acumulada total de 82.9 millones de pesos entre sus tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita.

La transmisión en vivo se realizó, como es costumbre, en punto de las 21:00 horas a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional Sorteos Electrónicos, generando gran expectativa entre los miles de participantes en todo el país.

ESTOS SON LOS GANADORES DEL SORTEO CON UNA BOLSA DE 82.9 MILLONES DE PESOS

MELATE

Números ganadores : 06, 17, 23, 26, 29, 38

: 06, 17, 23, 26, 29, 38 Número adicional: 03

03 Bolsa acumulada: 35.9 millones de pesos

REVANCHA

Números ganadores : 08, 09, 15, 23, 41, 52

: 08, 09, 15, 23, 41, 52 Bolsa acumulada: 20.4 millones de pesos

REVANCHITA

Números ganadores : 21, 28, 36, 37, 40, 47

: 21, 28, 36, 37, 40, 47 Bolsa acumulada: 26.6 millones de pesos

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO SORTEO?

Participar en Melate es sencillo. Puedes hacerlo de manera presencial en agencias autorizadas o desde la comodidad de tu hogar a través de plataformas digitales como TuLotero, Misuerte.mx, Alegría Lotería, entre otras.

El costo por jugar Melate es de 15 pesos, mientras que para agregar la modalidad Revancha deberás pagar 10 pesos adicionales, y para participar en Revanchita, solo 5 pesos más.

Los sorteos se realizan cada miércoles, viernes y domingo a las 21:00 horas, y pueden seguirse en vivo a través de la transmisión oficial en YouTube.

¿DÓNDE COBRAR SI FUISTE UNO DE LOS AFORTUNADOS?

Si resultaste ganador, puedes cobrar tu premio en cualquier agencia de la Lotería Nacional. Para montos mayores, también puedes acudir directamente a las oficinas centrales ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Ciudad de México, o a alguno de los bancos autorizados, presentando tu boleto y una identificación oficial.

Recuerda verificar siempre tus números en las fuentes oficiales y conservar tu boleto en buen estado.