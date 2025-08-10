Precio del dólar hoy domingo 10 de agosto: Peso se mantiene estable tras semana de ganancias

Este domingo 10 de agosto, el dólar estadounidense amanece por debajo de los 19 pesos por unidad, consolidando una racha positiva para el peso mexicano luego de una semana marcada por factores económicos y políticos internacionales.

Los mercados internacionales permanecen atentos a los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed), en un contexto de cambios relevantes en su estructura:

Adriana Kugler dejará su cargo y el presidente Donald Trump ha nominado a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, para ocupar la vacante.

A esto se suma que Christopher Waller, gobernador de la Fed, figura como uno de los candidatos favoritos para suceder a Jerome Powell en mayo de 2026.

En el ámbito económico, el dólar registró fluctuaciones durante la semana a raíz de la publicación de indicadores que muestran una desaceleración en los sectores laboral, inmobiliario y de servicios en Estados Unidos.

En México, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores cerraron la primera semana de agosto con ganancias, impulsados por el dato de inflación correspondiente a julio, que se ubicó en 3.51%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la decisión del Banco de México (Banxico) de moderar sus recortes a la tasa de interés en 25 puntos base, tras cuatro disminuciones consecutivas de medio punto, contribuyó a fortalecer la moneda nacional.

De acuerdo con el último reporte del viernes 8 de agosto, el dólar se cotizó en 18.5378 pesos por unidad.

No obstante, debido a la inactividad de los mercados durante el fin de semana, la referencia oficial para este domingo es el tipo de cambio FIX establecido por Banxico, que cerró en 18.5518 pesos por dólar, según el Diario Oficial de la Federación (DOF).

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 10 DE AGOSTO

Para este domingo 10 de agosto de 2025, el tipo de cambio presenta diferentes variaciones en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.50 | Venta: 19.14 pesos

Banorte: Compra: 17.35 | Venta: 18.90 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.63 | Venta: 18.96 pesos

Citibanamex: Compra: 18.03 | Venta: 19.07 pesos

Es importante recordar que las cotizaciones pueden variar dependiendo de la institución bancaria y el comportamiento de los mercados internacionales, por lo que se recomienda consultar la tasa vigente al momento de realizar operaciones.