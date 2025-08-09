Amazon remata Huawei con casi el 50% de descuento; aquí los detalles

Huawei es una de las marcas de teléfonos más grandes del mercado, debido a su constante búsqueda de mejoría; la empresa ha conseguido mantenerse a la vanguardia tecnológica y ofrecer equipos de diferentes precios. Muchos de estos equipos pueden adquirirse en diferentes plataformas de venta como es el caso de Amazon, que se encuentra rematando un equipo de dicha marca.

Amazon es una plataforma de compra y venta de diferentes productos que ha ganado gran popularidad en el mercado por la variedad de artículos que se pueden encontrar, además de las promociones que suele dar a ciertos productos. Este es el caso de un Huawei Pura 70; teléfono de alta gama que puede ser adquirido en la plataforma con casi el 50% de descuento.

CARACTERÍSTICAS DEL HUAWEI PURA 70 OFERTADO EN AMAZON

El Huawei Pura 70 es un smartphone de alta gama que destaca por su potente sistema de cámaras y su diseño distintivo, su diseño es moderno y llamativo, con una forma de triángulo en el módulo de la cámara trasera. Su apartado más interesante es la cámara, misma que cuenta con una apertura variable y estabilización óptica, lo que le permite capturar imágenes nítidas y detalladas en diversas condiciones de iluminación.

Aunado a esto; este Huawei, está impulsado por el procesador Kirin 9010 y se complementa con 12 GB de RAM. En cuanto a la batería, tiene una capacidad de 4900 mAh y soporta carga rápida de 66W por cable y carga inalámbrica de 50W. El sistema operativo es EMUI 14.2. Además, el dispositivo cuenta con resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

¿CÓMO COMPRAR EL HUAWEI PURA 70 EN AMAZON?

Este equipo Huawei está disponible en Amazon con un precio de descuento de siete mil 998 pesos, lo que representa un descuento del 43% comparado a su precio original de 13 mil 999 pesos. Sin embargo; la plataforma también ofrece facilidades de pago como 15 meses sin intereses de 533.20.

Aunado a esto; también se incluyen 90 días gratis de Amazon Music como parte de la compra, siendo una promoción única dentro de la plataforma ofreciendo un servicio de su misma compañía, además del equipo móvil de Huawei.