Amazon Prime revela adaptación en serie de God of War, conoce los detalles

Desde su debut en 2005, God of War ha sido una de las franquicias más icónicas de PlayStation. Con Kratos al frente, este videojuego cargado de acción, mitología y emociones ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo.

Ahora, casi dos décadas después de su lanzamiento original, la historia del Dios de la Guerra se prepara para dar el salto al formato de serie televisiva gracias a Amazon Prime Video.

EL CAMINO DE KRATOS LLEGA A LA TELEVISIÓN

La nueva producción de God of War será desarrollada por Amazon Prime Video, en colaboración con Sony Pictures Television y PlayStation Productions. Esta adaptación buscará seguir los pasos de otras exitosas producciones basadas en videojuegos, como The Last of Us en HBO MAX. En esta ocasión, la historia arrancará a partir del reinicio narrativo de 2018, donde Kratos aparece como un padre que intenta dejar atrás su pasado sangriento para criar a su hijo, Atreus.

Según lo que se ha dado a conocer, la primera temporada abarcará los eventos de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022). La dinámica entre padre e hijo será uno de los pilares centrales de la trama, marcando el tono introspectivo y emocional que ha caracterizado a la franquicia en sus últimas entregas.

DETRÁS DE CÁMARAS: LOS CREATIVOS AL MANDO

Ronald D. Moore, reconocido por su trabajo en Battlestar Galactica y Outlander, estará a cargo como showrunner de esta ambiciosa serie. Durante su participación en la Comic-Con de San Diego, Moore comentó que la producción aún se encuentra en fase de escritura, por lo que el rodaje está previsto para comenzar en 2026. Aseguró que si bien no se hará una réplica exacta del videojuego, sí se mantendrá fiel al espíritu de la historia.

Además, contará con la supervisión de Cory Barlog, director creativo del videojuego original, lo que ha tranquilizado a algunos fans preocupados por la fidelidad del contenido. No obstante, Moore ha sido objeto de críticas por admitir que no ha jugado ninguno de los títulos de God of War, algo que ha generado desconfianza entre algunos seguidores de la saga.

UNA HISTORIA QUE APUESTA POR LO EMOCIONAL Y LO MITOLÓGICO

La serie se enfocará en la evolución de Kratos como padre y guerrero, explorando una narrativa más emocional y mitológica que se aleja del enfoque griego de los juegos originales. En lugar de los dioses del Olimpo, la historia se desarrolla en un universo nórdico, cargado de criaturas legendarias, conflictos familiares y dilemas morales.

Este nuevo enfoque ha sido bien recibido por muchos, aunque otros lamentan que no se incluya en esta etapa inicial la etapa griega de la saga, donde Kratos cimentó su leyenda como uno de los personajes más brutales y complejos del gaming moderno.