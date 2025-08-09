  • 24° C
  Sábado, 9 De Agosto Del 2025
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 9 de agosto: Peso mexicano cierra la semana con ganancias

La moneda nacional cerró la semana con una nueva ganancia frente al dólar, impulsado por una apreciación sostenida a lo largo de los últimos días

Ago. 09, 2025
Precio del dólar hoy sábado 9 de agosto: Peso mexicano cierra la semana con ganancias

El peso mexicano inició el fin de semana con una nueva ganancia frente al dólar estadounidense, consolidando una tendencia positiva que se mantuvo a lo largo de los últimos siete días, a pesar del complejo panorama económico internacional marcado por la entrada en vigor de aranceles por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial del viernes 8 de agosto de 2025 fue de 18.6014 pesos por billete verde, cifra obtenida del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al cierre de las operaciones del día, el dólar se ubicó en 18.58 pesos en promedio, reflejando la apreciación de la divisa nacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio FIX, este no se publica en fines de semana, ya que se calcula únicamente en días hábiles bancarios con base en las cotizaciones del mercado de mayoreo y se oficializa en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para este sábado 9 de agosto, Banxico determinó un tipo de cambio de 18.6765 pesos para el cálculo de obligaciones en dólares.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 9 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este sábado 9 de agosto:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.50 | Venta: 19.14 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.63 | Venta: 18.96 pesos
  • Banorte: Compra: 17.35 | Venta: 18.90 pesos
  • Citbanamex: Compra: 18.03 | Venta: 19.07 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que los precios de compra y venta del dólar están sujetos a cambios a lo largo del día y pueden variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, es recomendable verificar antes de hacer alguna transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
