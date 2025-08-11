Precio del dólar hoy lunes 11 de agosto: El peso mexicano abre la semana con estabilidad

Este lunes 11 de agosto de 2025, el peso mexicano inició la jornada cambiaria con una cotización de 18.65 pesos por dólar, de acuerdo con datos oficiales del Banco de México (Banxico), mostrando estabilidad en comparación con la sesión anterior.

En operaciones interbancarias, el billete verde abrió en 18.03 pesos a la compra y 19.07 pesos a la venta, manteniendo un rango de fluctuación estrecho que refleja calma en el mercado cambiario.

El cierre del fin de semana registró un tipo de cambio oficial de 18.5345 pesos por dólar, mientras que el interbancario concluyó en 18.52 pesos, evidenciando una ligera apreciación de la moneda nacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, utilizado para operaciones oficiales y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este lunes en 18.5518 pesos por dólar, mientras que para el pago de obligaciones denominadas en dólares, Banxico fijó el valor en 18.6765 pesos por unidad.

Durante 2025, el peso ha mostrado una recuperación sostenida frente al dólar, alejándose de los niveles cercanos a los 21 pesos por unidad registrados a inicios de año.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 11 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este lunes 11 de agosto:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca: Compra: 17.40 | Venta: 19.14 pesos

Compra: 17.40 | Venta: 19.14 pesos Banorte: Compra: 17.35 | Venta: 18.90 pesos

Compra: 17.35 | Venta: 18.90 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.78 | Venta: 18.91 pesos

Compra: 17.78 | Venta: 18.91 pesos Citibanamex : Compra: 18.08 | Venta: 19.05 pesos

: Compra: 18.08 | Venta: 19.05 pesos Scotiabank: Compra: 16.80 | Venta: 19.80 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está sujeto a variaciones a lo largo del día, y el tipo de cambio puede cambiar dependiendo de la sucursal. Especialistas recomiendan a los usuarios verificar el precio directamente en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.