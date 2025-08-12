Precio del dólar hoy martes 12 de agosto: El peso mexicano cede terreno ante la divisa

El peso mexicano inició la jornada de este martes 12 de agosto de 2025 con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, en un contexto donde la moneda norteamericana mostró una recuperación en los mercados internacionales. En la jornada del día de hoy, el billete verde se ubica en 18.64 pesos por unidad en bancos y casas de cambio del país.

Durante la sesión anterior del lunes 11 de agosto, la moneda nacional retrocedió casi medio punto porcentual respecto al cierre del viernes anterior. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial al cierre de operaciones se fijó en 18.6800 pesos por dólar, según el promedio de transacciones interbancarias, mientras que el mercado spot registró un cierre de 18.67 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.6683 pesos por dólar, cifra que sirve como referencia para obligaciones de pago y operaciones oficiales.

En tanto, el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.5518 pesos por divisa verde.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 12 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este martes 12 agosto:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 19.19 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 19.19 pesos Banorte: Compra: 17.40 | Venta: 18.95 pesos

Compra: 17.40 | Venta: 18.95 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.78 | Venta: 18.91 pesos

Compra: 17.78 | Venta: 18.91 pesos Citibanamex: Compra: 18.08 | Venta: 19.05 pesos

Compra: 18.08 | Venta: 19.05 pesos Scotiabank: Compra: 16.60 | Venta: 19.60 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar varía a lo largo del día dependiendo de las condiciones del mercado, por lo que su cotización puede diferir al momento de realizar operaciones en ventanilla.