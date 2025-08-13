Mercado Libre: organiza tu próximo viaje con este set de 3 maletas que tiene 45% de descuento

Si estás planeando unas vacaciones, debes aprovechar esta oferta imperdible para llevar tus pertenencias. Se trata de un set de 3 maletas que te serán de gran utilidad para todas tus escapas.

Estas maletas tienen un tiene 45% de descuento en Mercado Libre. Se trata de piezas modernas, de gran resistencia, con una buena organización interna y una excelente movilidad facilitada por ruedas y asas. Descubre más detalles a continuación.

¿CUÁLES SON LAS MALETAS QUE TIENEN DESCUENTO EN MERCADO LIBRE?

Se trata de un set de maletas de 3 piezas de la marca Rumbo. Este producto estaba publicado a $3,599, pero en la página tiene un 45% de descuento, por lo que se puede conseguir a solo $1,949.

Entre las características de este producto, destacan:

Ancho: 46 cm.

Profundidad: 26 cm.

Altura: 76 cm.

Nombre del diseño: Rayas.

Fabricada en abs.

Tipo de cubierta: rígida.

Con ruedas incluidas.

Estas maletas son confiables, funcionales y llenas de estilo. Permite optimizar el espacio dado que posee un diseño inteligente con compartimentos y bolsillos estratégicamente ubicados. Además, cuenta con 6 bolsas de viaje de diferentes tamaños para organizar tus pertenencias de manera eficiente, por lo que no tendrás que preocuparte por encontrar ese artículo esencial en medio de tu equipaje.

Presenta una durabilidad inigualable ya que está fabricada con materiales de alta calidad: Carcasa ABS ultra firme y duradera con tela interior de 100% poliéster. Cada maleta tiene una funda protectora para evitar que la carcasa se ensucie o se maltrate.

Para una máxima protección y seguridad cuenta con un candado de combinación integrado, así como tags identificadores para que puedas escribir tus datos y jamás perder tu equipaje.

Además, tiene asas ergonómicas de metal y ruedas suaves para que sea fácil transportarla. Las maletas de 24 y 28 pulgadas tienen gomas y asas laterales para un mayor soporte.

Este set incluye 1 maleta chica de 20 pulgadas "equipaje de mano" o "carry on" con capacidad de 38 L, 1 maleta mediana de 24 pulgadas para viajes con capacidad de 71 L y 1 maleta grande de 28 pulgadas con capacidad de 105 L.