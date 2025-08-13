El primer Polly Pocket Café en el mundo abrirá en Monterrey: Conoce la fecha y el menú

El mundo más adorable y mini de todos está por llegar a la ciudad de las montañas. Monterrey será sede del primer Polly Pocket Café del mundo, un concepto que promete conquistar corazones y redes sociales con una experiencia inmersiva que combina gastronomía, diseño y recuerdos de la infancia.

POLLY POCKET: UN ÍCONO DE LOS 90 QUE MARCÓ GENERACIONES

Polly Pocket fue lanzada en 1989 por la compañía británica Bluebird Toys y, más tarde, adquirida por Mattel en 1998. Estas diminutas muñecas, acompañadas de sus coloridos estuches con escenarios en miniatura, se convirtieron en un fenómeno mundial durante la década de los 90.

Para muchas niñas, abrir un set de Polly Pocket era como descubrir un universo completo en la palma de la mano: casas, parques, tiendas y hasta castillos, todo en tamaño bolsillo.

Su popularidad trascendió generaciones, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop y en un símbolo de creatividad y diversión portátil. Hoy, Polly Pocket sigue siendo un referente de nostalgia que conecta a quienes crecieron con ella y a quienes apenas la están conociendo.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA LLENA DE DUL ZURA Y COLOR

El Polly Pocket Café ofrecerá un menú inspirado en la magia de la muñeca, con postres en miniatura, sándwiches saludables y bebidas temáticas presentadas con un toque lúdico. La decoración contará con colores pastel, sets icónicos y rincones diseñados para capturar las fotos más instagrameables.

Además, el lugar organizará eventos especiales, actividades para niños y espacios interactivos, convirtiéndolo en el plan perfecto para familias, amigos y coleccionistas. Sin duda, este café será el nuevo punto de encuentro para los amantes de la nostalgia y la tendencia aesthetic.

¿CUÁNDO ABRIRÁ SUS PUERTAS EL POLLY POCKET CAFÉ EN MONTERREY?

El nuevo espacio, fruto de la colaboración entre Mattel y Timeless Brands, abrirá sus puertas en septiembre de 2025 en la planta baja de Park Point Cumbres, aunque la fecha exacta aún no se ha revelado. El anuncio oficial se realizó el pasado 8 de agosto y ya ha despertado la emoción de miles de fanáticos que crecieron con la icónica muñeca.

En palabras de la marca: "Un lugar donde la diversión cabe en la palma de tu mano... ¡y también cada bocado!". Monterrey se prepara para vivir una experiencia que promete convertirse en un verdadero viaje al pasado, en tamaño mini.