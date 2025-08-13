Lista de útiles escolares para niños de primaria puede superar los 3 mil pesos sin incluir mochila

En una papelería local de Ciudad Obregón, Sonora, se realizó la cotización de la lista de útiles escolares para un alumno que cursará 5° grado de primaria, la cual alcanza un total de 3 mil 151 pesos sin aplicar descuentos.

El listado incluye más de 60 artículos que van desde papelería básica hasta libros y materiales de arte, pero no contempla mochila, uno de los gastos más representativos en el regreso a clases.

LOS MÁS CAROS DE LA LISTA, PERO PUEDEN REUTILIZARSE

Entre los artículos de mayor precio se encuentran el juego geométrico Maped Irrompible Pocket de 153 pesos, el diccionario Larousse básico de 198 pesos, el diccionario Larousse Inglés–Inglés Americano Pocket de 216 pesos, así como dos tomos de la colección de cuentos y fábulas clásicos en pasta dura, cada uno con un costo de 198 pesos.

También destacan los cuadernos profesionales de la marca Scribe Serie III y Serie II, cuyos precios van de los 58 a los 60 pesos.

ARTÍCULOS DE MENOR PRECIO

En contraste, el listado también contempla productos muy económicos, como plumas Paper Mate a 8 pesos, tijeras escolares a 20 pesos, borradores migajón a 22 pesos, sacapuntas sencillos a 22 pesos y lápiz adhesivo a 22 pesos.

Estas grandes diferencias de precio muestran la amplia variedad de materiales solicitados, que abarcan desde insumos de uso diario hasta materiales más especializados o de mayor durabilidad.

Si bien algunos modelos tienen precios accesibles, otros representan un gasto considerable dentro del presupuesto escolar. En la siguiente imagen se muestra una parte de la cotización.

UN GASTO CONSIDERABLE

El precio final de más de tres mil pesos, sin considerar mochila, uniforme ni otros gastos adicionales, evidencia el impacto económico que significa el regreso a clases para las familias de la región, especialmente cuando se busca cumplir al pie de la letra con las especificaciones de la lista de útiles.

Se estima que los costos de mochilas en diferentes tiendas de Ciudad Obregón varían de los 450 a 850 pesos, mientras que los uniformes son gratuitos para alumnos de educación pública, mientras que los alumnos de educación privada pueden gastar un promedio de 1200 a 1600 pesos.

De esta manera se estima que el regreso a clases para alumnos de primaria, puede representar una erogación de hasta 5 mil pesos en caso de hacerse compra de útiles y uniformes.