Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 15 de agosto: El peso mexicano retrocede ante la divisa

El peso registró su segunda jornada de pérdidas en la semana tras la publicación de datos que revelaron un alza en los precios al productor en julio

Ago. 15, 2025
El precio del dólar en México amaneció este viernes 15 de agosto de 2025 con una cotización promedio de 18.70 pesos por unidad, luego de que el peso mexicano registrara su segunda jornada de pérdidas en la semana, presionado por datos económicos que mostraron un incremento en los precios al productor durante julio.

La jornada previa, el jueves 14 de agosto, el dólar cerró en 18.80 pesos en el mercado interbancario, según el promedio de transacciones bancarias reportadas por Banxico, lo que representó un retroceso frente al peso y un nuevo descenso en la Bolsa Mexicana de Valores.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este día es de 18.8137 pesos por dólar.

Mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera se ubicó en 18.6353 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 15 DE AGOSTO

Las instituciones financieras del país mantienen diversas tasas de compra y venta del dólar. Estas son algunas de las principales cotizaciones para este viernes 15 de agosto:

  • Afirme: Compra 17.90 | Venta: 19.40 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.60 | Venta: 19.29 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.84 | Venta: 18.97 pesos
  • Banorte: Compra: 17.60 | Venta: 19.15 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.13 | Venta: 19.17 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Especialistas señalan que el comportamiento del tipo de cambio podría continuar con ajustes en el corto plazo, influenciado por la volatilidad internacional y los indicadores económicos internos.

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o por medios electrónicos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
