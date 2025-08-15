Así puedes solicitar un préstamo personal del Issste para recibir hasta 8 meses de sueldo

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ofrece a los derechohabientes la oportunidad de acceder a un préstamo personal. Estos pueden ser de varios meses de sueldo, sin embargo, las autoridades de la dependencia han señalado que se debe cumplir con ciertos requisitos para acceder a estos préstamos.

Estos préstamos pueden tramitarse en línea o de manera presencial y el Issste ofrece tres opciones principales que son: 6 meses de sueldo, 8 meses de sueldo y especial para personas damnificadas por desastre natural. Para obtener alguno de estos montos, los interesados deben de realizar el proceso correspondiente que ya ha sido compartido por la dependencia.

REQUISITOS PARA OBTENER UN PRÉSTAMO PERSONAL DEL ISSSTE

Los derechohabientes que se encuentren interesados en obtener préstamo personal del Issste, deberán de cumplir con una serie de requisitos específicos. Es importante señalar que este apoyo se encuentra disponible para las personas que tengan al menos seis meses y un día de afiliación al régimen de la Ley del Issste; además de cumplir con los siguientes requerimientos:

Comprobante de percepciones: último emitido por la dependencia donde labora el solicitante.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

Comprobante de domicilio: con vigencia no mayor a 3 meses (recibo de teléfono, luz, agua o estado de cuenta bancario).

Estado de cuenta bancario: con clabe interbancaria

Todos estos documentos deberán presentarse en copia y original, es importante tener estos documentos para cumplir con el trámite esto sin importar si es presencial o en línea; en caso de que falte alguno es posible que el préstamo personal solicitado no pueda ser dado.

TRÁMITE PARA OBTENER UN PRÉSTAMO PERSONAL DEL ISSSTE

El trámite para obtener el préstamo personal del Issste puede ser en línea y presencial, aquí te mostraremos ambos procesos con el fin de que realices el que mejor se acomode a tus necesidades y tiempos.

Trámite en línea

Ingresar a asissste.issste.gob.mx y registrarse. Revisar los resultados del sorteo. Si se es seleccionado, ingresar nuevamente para continuar el otorgamiento. Seleccionar la pestaña de préstamos y la opción "otórguelo usted mismo". Revisar y aceptar la información del préstamo. Agendar cita y acudir a la Subdelegación de Prestaciones con la documentación para concluir el proceso

Trámite de manera presencial