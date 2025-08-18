Precio del dólar hoy lunes 18 de agosto: El peso mexicano gana terreno este inicio de semana

El tipo de cambio abrió en 18.82 pesos por dólar en ventanillas bancarias de la Ciudad de México, lo que representó una pérdida de 0.56% respecto al cierre del viernes pasado.

El dólar estadounidense registró un leve retroceso frente al peso mexicano durante la jornada de este lunes 18 de agosto de 2025, en un contexto marcado por la expectativa de los mercados financieros ante un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y dirigentes europeos.

Durante la sesión previa, correspondiente al domingo 17 de agosto, la divisa estadounidense cerró en 18.6798 pesos en el mercado interbancario, según el promedio de transacciones bancarias reportadas por el Banco de México (Banxico). Este movimiento reflejó un retroceso frente al peso y un nuevo descenso en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Banxico, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este lunes se estableció en 18.7295 pesos por dólar.

Mientras que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se ubicó en 18.8137 pesos.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 18 DE AGOSTO

Las principales instituciones financieras del país reportaron las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla este 18 de agosto:

Afirme : Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.45 | Venta: 19.24 pesos

: Compra: 17.45 | Venta: 19.24 pesos BBVA Bancomer : Compra:17.84 | Venta: 18.97 pesos

: Compra:17.84 | Venta: 18.97 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos Citibanamex : Compra: 18.28 | Venta: 19.32 pesos

: Compra: 18.28 | Venta: 19.32 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Especialistas consideran que el comportamiento del tipo de cambio podría seguir con ajustes en el corto plazo, influenciado tanto por la volatilidad internacional como por los indicadores económicos internos.

Cabe destacar que el precio del dólar se mantiene en constante movimiento a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o mediante plataformas electrónicas.