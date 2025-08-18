  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 18 de agosto: El peso mexicano gana terreno este inicio de semana

El peso mexicano inició la semana con un avance frente al dólar en un mercado atento a la reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski

Ago. 18, 2025
Foto: Freepik / El dólar estadounidense registró un leve retroceso
Foto: Freepik / El dólar estadounidense registró un leve retroceso

El tipo de cambio abrió en 18.82 pesos por dólar en ventanillas bancarias de la Ciudad de México, lo que representó una pérdida de 0.56% respecto al cierre del viernes pasado.

El dólar estadounidense registró un leve retroceso frente al peso mexicano durante la jornada de este lunes 18 de agosto de 2025, en un contexto marcado por la expectativa de los mercados financieros ante un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y dirigentes europeos.

Durante la sesión previa, correspondiente al domingo 17 de agosto, la divisa estadounidense cerró en 18.6798 pesos en el mercado interbancario, según el promedio de transacciones bancarias reportadas por el Banco de México (Banxico). Este movimiento reflejó un retroceso frente al peso y un nuevo descenso en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Banxico, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este lunes se estableció en 18.7295 pesos por dólar.

Mientras que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se ubicó en 18.8137 pesos.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 18 DE AGOSTO

Las principales instituciones financieras del país reportaron las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla este 18 de agosto:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.45 | Venta: 19.24 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra:17.84 | Venta: 18.97 pesos
  • Banorte: Compra: 17.50 | Venta: 19.05 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.28 | Venta: 19.32 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Especialistas consideran que el comportamiento del tipo de cambio podría seguir con ajustes en el corto plazo, influenciado tanto por la volatilidad internacional como por los indicadores económicos internos.

Cabe destacar que el precio del dólar se mantiene en constante movimiento a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o mediante plataformas electrónicas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy domingo 17 de agosto: el peso mexicano presenta ligera ventaja
Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 17 de agosto: el peso mexicano presenta ligera ventaja

Agosto 17, 2025

Conoce cuál es el tipo de cambio entre la divisa estadounidense y la moneda nacional tras la depreciación registrada en días anteriores

Afore: ¿quién puede reclamar el dinero en caso de que el titular fallezca?
Finanzas

Afore: ¿quién puede reclamar el dinero en caso de que el titular fallezca?

Agosto 16, 2025

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) establece un procedimiento específico para que los beneficiarios puedan acceder a la cuenta del titular

Precio del dólar hoy sábado 16 de agosto: ligera variación positiva de la moneda mexicana
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 16 de agosto: ligera variación positiva de la moneda mexicana

Agosto 16, 2025

Analistas advierten que las próximas semanas podrían registrar mayor volatilidad debido a la expectativa de nuevos anuncios de política monetaria