  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Infonavit T100: Cubre estos 5 requisitos nuevos para tener una casa del Bienestar

Con este nuevo esquema los interesados dirán adiós 1,080 puntos y al Buró de Crédito; entró en vigor el 18 de agosto de 2025

Ago. 20, 2025
Infonavit T100: Cubre estos 5 requisitos nuevos para tener una casa del Bienestar

Desde su fundación, en 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se ha convertido en una gran opción para quienes cuentan con un empleo formal registrado ante el Seguro Social (IMSS).

En ese tenor, el lunes 18 de agosto de 2025, el Infonavit hizo un histórico anuncio, muy esperado por quienes desean hacerse de un patrimonio propio: un nuevo esquema para la adquisición de una casa.

¿CÓMO OPERA EL T100 DE INFONAVIT?

imagen-cuerpo

Se trata del T100, un esquema simplificado que cambia las reglas, pues ya no serán necesarios los mil 080 puntos para precalificación, no hacen falta los 10 requerimientos y tampoco entra en consideración el Buró de Crédito.

Con este nuevo plan los puntos necesarios para calificar y acceder a un financiamiento son únicamente 100, y sólo necesitas llenar cinco requisitos importantes para la compra de una vivienda de interés social.

Entre los ajustes que se hicieron al Infonavit T100 están:

  • Disminución de los puntos: de 1,080 a 100
  • De 10 requisitos 10 a solo 5
  • Tampoco incide que el patrón incumpla con las aportaciones, ya que tus puntos no se afectan
  • No habrá recortes al crédito por puntaje obtenido
  • Y no hay castigo por Buró de Crédito; es decir, un historial negativo no es obstáculo, a menos que cuentes con un crédito hipotecario activo.
imagen-cuerpo

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIADOS CON EL T100?

En cuanto al nuevo esquema, Infonavit T100, está diseñado para trabajadores de ingresos bajos y medios (entre 8 mil 500 y 16 mil 800 pesos mensuales, aproximadamente), que no eran favorecidos con el modelo anterior, pues con el cambio miles de personas podrán solicitar un crédito a meses en vez de años, con lo que ya no pagarán renta y se harán de patrimonio propio.

Algo muy importante, aparte de los requisitos anteriores es que, de acuerdo con el Infonavit, debes estar registrado como trabajador formal, con aportaciones vigentes y que la casa a la que le hayas “echado el ojo” cumpla con los estándares de habitabilidad del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Con este nuevo esquema, los trámites burocráticos disminuyen y los trabajadores podrán acceder a un financiamiento para la obtención de un patrimonio, ya que simplifica los trámites para que los trabajadores con menos ingresos accedan a una vivienda.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
IMSS Guarderías; guía para asegurar un lugar para tu hijo
Nacional / México

IMSS Guarderías; guía para asegurar un lugar para tu hijo

Agosto 20, 2025

El derecho a este servicio se encuentra garantizado para los trabajadores asegurados bajo el régimen que ofrece el instituto de seguridad social

Jubileo de los abuelos en la Basílica de Guadalupe: así puedes participar
Nacional / México

Jubileo de los abuelos en la Basílica de Guadalupe: así puedes participar

Agosto 20, 2025

Este evento busca recordar que la vejez no es un tiempo de retiro, sino una etapa de gracia

Vivienda para el Bienestar: esto debes ganar al mes para acceder al programa
Nacional / México

Vivienda para el Bienestar: esto debes ganar al mes para acceder al programa

Agosto 20, 2025

Este programa social busca priorizar a los sectores más vulnerables por medio de acciones enfocadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)