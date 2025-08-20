IMSS Guarderías; guía para asegurar un lugar para tu hijo

Las IMSS Guarderías es un servicio al que pueden acceder los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, este espacio busca ser seguro y confiable para que los trabajadores puedan cuidar a sus pequeños. Sin embargo; existe un trámite para poder asegurar un lugar para tu hijo.

Este servicio se encuentra habilitado para los trabajadores asegurados bajo el Régimen Obligatorio del IMSS, y permite inscribir a hijos desde los 43 días de nacidos hasta que cumplan los 4 años de edad. Es importante señalar que para realizar este trámite se deben presentar una serie de documentos esenciales y las autoridades han informado a detalle el proceso para hacer el trámite.

¿CÓMO ASEGURAR UN LUGAR EN LAS IMSS GUARDERÍAS?

Las IMSS Guarderías es un servicio garantizado para los trabajadores asegurados bajo el Régimen Obligatorio del IMSS. Para que los padres puedan hacer la inscripción de sus hijos deben presentar una serie de documentos e información. Esta documentación es la siguiente:

Del niño o niña.

Nombre y fecha de nacimiento

Acta de Nacimiento: Original o copia certificada para cotejo y una copia simple para tu expediente.

CURP: Si no la tiene en el acta de nacimiento.

Cartilla Nacional de Salud: Original para cotejo.

Solicitud de examen médico de admisión requisitada.

Valoración del desarrollo: Solo si solicitas inscripción a una guardería integradora para un niño con discapacidad

De la persona trabajadora o asegurada.

Nombre, Número de Seguridad Social, Domicilio Particular, Teléfono(s) y Correo electrónico.

Unidad Médica de Adscripción.

Matrícula: Exclusivo para becarios IMSS.

Parentesco.

CURP: Original o impresión de internet para cotejo.

Identificación Oficial con fotografía: Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o credencial ADIMSS. Si eres menor de edad, una credencial de la empresa donde trabajas.

Solicitud de inscripción a guardería del IMSS.

Constancia de plática de nuevo ingreso

Lugar de trabajo.

Nombre o Razón Social.

Domicilio.

Teléfono(s) y extensión(es).

¿CÓMO HACE EL TRÁMITE PARA LAS IMSS GUARDERÍAS?

El IMSS ofrece dos modalidades distintas para que los trabajadores puedan realizar la solicitud al ingreso de alguna de las IMSS Guarderías, siendo estos de manera presencial o en línea. Los procesos para realizar la solicitud dependen de la modalidad elegida y estos son: