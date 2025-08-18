¿Cuándo se pagará la Pensión IMSS 2025 en septiembre? Conoce la fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó el calendario de pagos de la Pensión IMSS, que beneficia a miles de jubilados y pensionados. Este ingreso mensual es de gran ayuda para los adultos mayores, ya que les permite cubrir gastos como alimentación, salud y vivienda, entre otros.

Por eso, es importante conocer la fecha de pago. En esta nota, te revelaremos cuándo se pagará la Pensión IMSS 2025 en septiembre, para que puedas ir planificando tus gastos.

¿QUÉ DÍA SE PAGARÁ LA PENSIÓN IMSS EN SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el calendario oficial, la fecha del pago de septiembre de la Pensión IMSS será el lunes 1 de septiembre. Esta fecha se respeta porque coincide con un día hábil según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no habrá retrasos en la dispersión de los recursos. El depósito se realizará conforme a las condiciones de operación de la institución.

Por lo general, el IMSS realiza el depósito de la pensión al iniciar el mes correspondiente. Sin embargo, esta fecha puede modificarse si el primer día cae en jornada inhábil, trasladando el pago al siguiente día.

¿DÓNDE VERIFICAR EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IMSS?

Los pensionados que no reciban el depósito correspondiente o presenten irregularidades deberán:

Revisar su estado de cuenta bancario en cajeros automáticos o banca en línea.

Acudir directamente a la sucursal de su banco para solicitar información.

Comunicarse con el área de Prestaciones Económicas del IMSS para reportar incidencias.

¿CÓMO QUEDA EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA EL RESTO DEL AÑO?

El resto de los depósitos del 2025 se realizará de acuerdo con la siguiente programación: