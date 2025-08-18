Mujeres Bienestar: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse a la pensión en agosto?

El gobierno federal informó cuál es la fecha límite para el registro de las mujeres de entre 60 y 64 años que serán beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca brindar un apoyo económico a las mujeres adultas mayores que aún no reciben pensión.

Hasta ahora, más de un millón de mujeres de 63 y 64 años ya fueron registradas, y la meta es incorporar a 2.2 millones adicionales de mujeres de 60, 61 y 62 años, alcanzando así un total de 3.2 millones de beneficiarias.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que este proceso busca garantizar que todas las mujeres en este rango de edad accedan al beneficio antes de que termine agosto.

¿CÓMO REGISTRARSE EN PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

El registro es presencial y gratuito en los Módulos del Bienestar, distribuidos en todo el país. Para agilizar el trámite, se recomienda a las interesadas acudir con tiempo, llevar todos los documentos y consultar la ubicación del módulo más cercano en el portal gob.mx/bienestar. Además, las autoridades sugieren asistir en la fecha asignada según la inicial del apellido.

En caso de movilidad limitada, se puede solicitar una visita domiciliaria desde la página oficial.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA

Tener entre 60 y 64 años cumplidos.

Ser mexicana por nacimiento o naturalización y residir en el país.

No recibir otra pensión del gobierno.

Presentar documentación necesaria:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.).

CURP impresa.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Formato Único de Bienestar, disponible en el módulo.

Este programa refleja el compromiso del gobierno por mejorar la autonomía y bienestar económico de las mujeres adultas mayores.

Además, de manera paralela, la Secretaría de Bienestar mantiene abierto el registro para personas mayores de 65 años que deseen incorporarse al programa Pensión para Adultos Mayores.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO EN EL MES DE AGOSTO?

La fecha límite del 30 de agosto de 2025 es clave para asegurar el beneficio, por lo que se invita a las mujeres interesadas a completar el proceso a tiempo y con la documentación completa.