Nacional / México

Beatriz Gutiérrez Müller responde a rumores sobre su supuesta mudanza a España

La académica y esposa del expresidente López Obrador publicó una carta en sus redes sociales, desmintiendo las versiones de los medios de comunicación

Ago. 18, 2025
El diario español ABC publicó que la escritora habría solicitado permiso de residencia en marzo e instalado en el exclusivo barrio La Moraleja, en Madrid
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rompió el silencio este lunes ante las versiones que circularon en medios internacionales sobre una presunta mudanza a España junto a su hijo Jesús Ernesto.

Los rumores surgieron después de que el diario español ABC publicara que la escritora habría solicitado permiso de residencia en marzo y se habría instalado en el exclusivo barrio La Moraleja, en Madrid, donde su hijo estudiaría en la Universidad Complutense.

La noticia generó polémica debido a que, en 2019, Gutiérrez Müller pidió que España ofreciera disculpas a México por los abusos cometidos durante la conquista.

RESPUESTA DE BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER EN REDES SOCIALES

Sin embargo, la también académica desmintió tajantemente las versiones, calificando a ABC y a los medios que replicaron la información como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta".

"Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto", aseguró Gutiérrez Müller en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Añadió que su familia permanece unida pese a los ataques: "Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO".

En el mismo mensaje, insistió en que los señalamientos buscan desacreditar la imagen de López Obrador y reiteró que seguirá viviendo en México: "¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso".

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO RESPALDA A GUTIÉRREZ MÜLLER

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Gutiérrez Müller durante la conferencia matutina, criticando que se dé prioridad a rumores antes que, a logros del sexenio pasado, como la reducción de 13.4 millones de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2024. "Yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México", enfatizó la mandataria.

Marcela Islas
