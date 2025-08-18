Beatriz Gutiérrez Müller responde a rumores sobre su supuesta mudanza a España

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rompió el silencio este lunes ante las versiones que circularon en medios internacionales sobre una presunta mudanza a España junto a su hijo Jesús Ernesto.

Los rumores surgieron después de que el diario español ABC publicara que la escritora habría solicitado permiso de residencia en marzo y se habría instalado en el exclusivo barrio La Moraleja, en Madrid, donde su hijo estudiaría en la Universidad Complutense.

La noticia generó polémica debido a que, en 2019, Gutiérrez Müller pidió que España ofreciera disculpas a México por los abusos cometidos durante la conquista.

RESPUESTA DE BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER EN REDES SOCIALES

Sin embargo, la también académica desmintió tajantemente las versiones, calificando a ABC y a los medios que replicaron la información como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta".

"Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto", aseguró Gutiérrez Müller en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Añadió que su familia permanece unida pese a los ataques: "Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO".

En el mismo mensaje, insistió en que los señalamientos buscan desacreditar la imagen de López Obrador y reiteró que seguirá viviendo en México: "¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso".

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO RESPALDA A GUTIÉRREZ MÜLLER

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Gutiérrez Müller durante la conferencia matutina, criticando que se dé prioridad a rumores antes que, a logros del sexenio pasado, como la reducción de 13.4 millones de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2024. "Yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México", enfatizó la mandataria.