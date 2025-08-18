Conavi anuncia construcción de 86 mil viviendas para 2025

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) presentó su plan de desarrollo habitacional para 2025, el cual contempla la edificación de más de 86 mil viviendas en diferentes estados del país.

El anuncio fue hecho por Rodrigo Chávez, titular de la dependencia, quien destacó que el proyecto avanza con certeza gracias a los recursos ya autorizados y contratos firmados.

PREDIOS ASEGURADOS PARA NUEVAS VIVIENDAS

De acuerdo con Chávez, hasta ahora se han asegurado 303 predios que abarcan 866 hectáreas, donde se planea levantar 112 mil 824 viviendas. La meta para el próximo año es consolidar 266 predios en igual número de municipios, lo que permitirá destinar alrededor de 700 hectáreas a nuevos desarrollos urbanos y con ello concretar la cifra de 86 mil 30 viviendas.

El funcionario detalló que los recursos ya están autorizados, lo que garantiza que los proyectos no quedarán detenidos y seguirán su curso conforme al calendario establecido.

VIVIENDA Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, subrayó que la disminución de la pobreza en México también se refleja en el sector vivienda. Desde 2018, cerca de 5.8 millones de personas han superado el rezago habitacional, mientras que la inversión en nuevas unidades superó los mil millones de pesos inicialmente planteados.

Actualmente se contabilizan 42 mil 825 viviendas aprobadas mediante la Conavi y 120 mil 464 más a través del Infonavit, sumando un total de 163 mil 289. Además, este año se tiene previsto el arranque de 395 mil nuevas viviendas, lo que representa un impulso sin precedentes para el sector.

METAS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL

En cuanto al mejoramiento de viviendas ya existentes, el gobierno federal mantiene como objetivo sexenal la entrega de 1 millón 800 mil apoyos y créditos. Para 2025, la meta se ubica en 370 mil acciones, de las cuales ya se han concretado 263 mil 462, equivalentes al 71 por ciento de avance.

Con estas cifras, las autoridades confirman que la política habitacional no solo busca construir más hogares, sino también mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.