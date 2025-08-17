Fallece bebé al día de nacido; fue hallado junto a su mamá adolescente

Una desgracia por partida doble se registró en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde un bebé de apenas un día de nacido falleció; su madre permanece hospitalizada.

Aunque es un hecho lamentable, lo extraordinario del hecho y que es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJENL).

De acuerdo con la información, el viernes 15 de agosto la madre del recién nacido, una adolescente de 13 años de edad, fue encontrada en el baño de una vivienda ubicada en la calle Artículo 127 de la colonia Sierra Ventana, en la capital neoleonesa.

El pequeño estaba en medio de un charco de sangre, por lo que de inmediato se llamó a los servicios de emergencia; paramédicos y policías se presentaron en la casa; la menor y su bebé fueron trasladados a un Hospital Materno-Infantil.

Sin embargo, al día siguiente el bebé dejó de existir, lo que fue notificado a las autoridades; en tanto, la joven madre del pequeñito permanece hospitalizada.

A raíz de las circunstancias en que se encontró a la madre y su recién nacido, las autoridades iniciaron una averiguación para determinar tanto las causas de muerte del bebé, como de las circunstancias que dieron origen al embarazo de la menor de edad.