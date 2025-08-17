Mujer cumple sus amenazas e intenta asesinar a la nueva novia de su ex

Al parecer una joven mujer presa de los celos no aprendió nada del mediático caso registrado entre Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga, ya que llevó a cabo su plan para acabar con su contrincante de amores.

Se trata de un caso grave de "toxicidad" sentimental que se registró la noche del jueves 14 de agosto, cuando Jovana Karina, a bordo de su camioneta BMW de modelo reciente, embistió y aplastó contra otro vehículo a otra Ximena, de 22 años de edad y quien se desempeña como modelo, quien es la novia de su ex, Josué.

El brutal incidente se registró cuando la víctima de este lamentable hecho salía de su negocio para dirigirse a su casa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la presunta agresora está detenida.

Y es que jamás pensó que el haber iniciado una relación con su novio Josué la llevaría estar al borde de la muerte, pues debido a que fue prensada, Ximena sufrió lesiones graves, tales como: fracturas de columna vertebral, pelvis y pierna derecha, así como estallamiento de la matriz y pérdida de los dientes.

Consumado su delito, Jovana Karina intentó escapar, pero fue detenida por las autoridades a poca distancia del lugar de los hechos.

POR ESTE MOTIVO, JOVANA INTENTÓ MATAR A LA NOVIA DE SU EX

Inicialmente el caso fue presentado ante el Ministerio Público como lesiones; sin embargo, al conocerse que entre ambas había un nexo en común llamado Josué, el delito se reconfiguró como tentativa de feminicidio.

Como se indició, hace un año Josué terminó su relación con Jovana Karina, quien no superó la ruptura, lo cual se hizo evidente cuando se enteró que su ex había iniciado una relación con Ximena.

Al parecer no aprendió nada del mediático caso de Valentina y Marianne, por lo que presa de los celos, empezó a acosar a la nueva chica de su examado.

De acuerdo con la mamá de Ximena, quien expuso el caso en redes sociales, la joven recibía constantemente amenazas de muerte por parte de Jovana Karina, por lo que acudieron a las autoridades, las cuales no avanzaron en el caso, pero debido a que no el caso no avanzaba, el asunto escaló con consecuencias graves.

Ahora, Ximena permanece internada en un hospital de alta especialidad, donde es reportada en estado grave.