Nacional / México

Pensión Bienestar: Estas son las fechas para el registro de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Secretaría de Bienestar informó las fechas y requisitos para el registro de los dos programas

Ago. 18, 2025
Esta mañana, en la conferencia de prensa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Bienestar dio a conocer las fechas y requisitos para el registro a dos de los programas sociales más importantes del Gobierno de México: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, que busca atender a las mujeres de 60 a 64 años de edad.

Ambos apoyos forman parte de los compromisos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la inclusión y el respaldo económico a sectores históricamente desprotegidos.

INICIA EL REGISTRO PARA PENSIÓN BIENESTAR DE ADULTOS MAYORES Y MUJERES

Durante la conferencia matutina de este lunes, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro para los dos programas se llevará a cabo en los módulos del Bienestar y permanecerá abierto hasta el 30 de agosto. La funcionaria subrayó que este proceso se realiza de manera ordenada para ofrecer una atención adecuada a todas las personas interesadas.

"Recordar que la pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de nuestra presidenta con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al gobierno de México", destacó Montiel, quien además informó que actualmente ya se han inscrito 1 millón 416 mil mujeres, con una meta de alcanzar 2.2 millones de registros en este mes.

Los beneficiarios de ambos programas, reciben diferente apoyo económico:

  • Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil pesos bimestrales.
  • Adultos Mayores (65 años en adelante): 6 mil 200 pesos bimestrales.

ESTAS SON LAS FECHAS PARA EL REGISTRO DE PENSIÓN BIENESTAR

El trámite se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido y se realiza de lunes a sábado en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

MUJERES BIENESTAR (DEL 1 AL 30 DE AGOSTO)

  • A, B, C: Lunes 18 y 25 de agosto
  • D, E, F, G, H: Martes 19 y 26 de agosto
  • I, J, K, L, M: Miércoles 20 y 27 de agosto
  • N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 y 28 de agosto
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto
  • Todas las letras: Sábados 23 y 30 de agosto

ADULTOS MAYORES (DEL 18 AL 30 DE AGOSTO)

  • A, B, C: Lunes 18 y 25 de agosto
  • D, E, F, G, H: Martes 19 y 26 de agosto
  • I, J, K, L, M: Miércoles 20 y 27 de agosto
  • N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 y 28 de agosto
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto
  • Todas las letras: Sábados 23 y 30 de agosto

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INICIAR EL REGISTRO?

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).
  • CURP impresa.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).
  • Teléfono de contacto.

Montiel recordó que las sedes de registro están disponibles en la página oficial gob.mx/bienestar y exhortó a la ciudadanía a acudir en las fechas correspondientes para recibir una atención adecuada.

Jhoanna Ontiveros Peraza
