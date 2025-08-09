  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Pensión IMSS 2025: ¿el pago de septiembre se verá afectado por el regreso a clases?

El noveno pago del año será entregado a los jubilados por las dependencias de seguridad social de todo el país directamente a sus cuentas

Ago. 09, 2025
Conoce la fecha del pago de la Pensión IMSS de septiembre. Foto: Original
Conoce la fecha del pago de la Pensión IMSS de septiembre. Foto: Original

El próximo pago de la Pensión IMSS tendrá lugar durante el próximo mes de septiembre, este depósito corresponde al noveno del año y los jubilados bajo esta dependencia esperan su dinero. Sin embargo; algunos pensionados se han preguntado si habrá alguna modificación con la fecha de pago de septiembre, esto debido al regreso a clases de los estudiantes de México.

Cuando la fecha de pago cae en día inhábil, las autoridades pueden realizar un ajuste dentro del calendario de depósitos y es notificado por los canales oficiales; esto con el fin de que los jubilados estén al tanto de la información y día en que se realizará el depósito de su pensión. Es por ello que algunos se cuestionan si el pago de septiembre se podrá ver afectado y ante las dudas, las autoridades han respondido.

¿EL REGRESO A CLASES AFECTARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN IMSS?

Según el calendario compartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago de la Pensión IMSS del mes de septiembre se realizará el próximo 1 de septiembre. Fecha en la que los estudiantes de diferentes niveles educativos regresarán a clases; esto señalado por las mismas autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

imagen-cuerpo

Las autoridades del IMSS han señalado que el regreso a clases de los estudiantes no interferirá con el pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre. Con ello, se cumplirá la condición de la dependencia de realizar el pago el primer día del mes correspondiente.

FECHAS DE LOS SIGUIENTES PAGOS DE LA PENSIÓN IMSS

Debido a que septiembre es el noveno pago de la Pensión IMSS de este 2025, los siguientes pagos corresponden a octubre, noviembre y diciembre; las autoridades del IMSS compartieron el calendario de pagos y los siguientes depósitos de los meses correspondientes se realizarán de la siguiente manera:

  • Octubre - miércoles 1 de octubre de 2025.
  • Noviembre - lunes 3 de noviembre de 2025.
  • Diciembre - lunes 1 de diciembre de 2025.
Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas letras pueden registrarse del 11 al 15 de agosto
Nacional / México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas letras pueden registrarse del 11 al 15 de agosto

Agosto 09, 2025

El programa abrió su registro durante todo el mes de agosto, además de extender el rango de edad para la inclusión de más mujeres

Colgate Total Clean Mint: paso a paso para solicitar tu devolución tras alarma de Cofepris
Nacional / México

Colgate Total Clean Mint: paso a paso para solicitar tu devolución tras alarma de Cofepris

Agosto 09, 2025

Usuarios reportaron reacción alérgica al usar el producto, esto llevó a la dependencia solicitar el retiro del dentífrico del mercado mexicano

Detienen 27 años después a hombre que mató a su amigo por relación con su hija
Nacional / México

Detienen 27 años después a hombre que mató a su amigo por relación con su hija

Agosto 08, 2025

Después del ataque, el presunto responsable logró escapar y mantenerse oculto durante 27 años, evadiendo a la justicia