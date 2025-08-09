Pensión IMSS 2025: ¿el pago de septiembre se verá afectado por el regreso a clases?

El próximo pago de la Pensión IMSS tendrá lugar durante el próximo mes de septiembre, este depósito corresponde al noveno del año y los jubilados bajo esta dependencia esperan su dinero. Sin embargo; algunos pensionados se han preguntado si habrá alguna modificación con la fecha de pago de septiembre, esto debido al regreso a clases de los estudiantes de México.

Cuando la fecha de pago cae en día inhábil, las autoridades pueden realizar un ajuste dentro del calendario de depósitos y es notificado por los canales oficiales; esto con el fin de que los jubilados estén al tanto de la información y día en que se realizará el depósito de su pensión. Es por ello que algunos se cuestionan si el pago de septiembre se podrá ver afectado y ante las dudas, las autoridades han respondido.

¿EL REGRESO A CLASES AFECTARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN IMSS?

Según el calendario compartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago de la Pensión IMSS del mes de septiembre se realizará el próximo 1 de septiembre. Fecha en la que los estudiantes de diferentes niveles educativos regresarán a clases; esto señalado por las mismas autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las autoridades del IMSS han señalado que el regreso a clases de los estudiantes no interferirá con el pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre. Con ello, se cumplirá la condición de la dependencia de realizar el pago el primer día del mes correspondiente.

FECHAS DE LOS SIGUIENTES PAGOS DE LA PENSIÓN IMSS

Debido a que septiembre es el noveno pago de la Pensión IMSS de este 2025, los siguientes pagos corresponden a octubre, noviembre y diciembre; las autoridades del IMSS compartieron el calendario de pagos y los siguientes depósitos de los meses correspondientes se realizarán de la siguiente manera: