Nacional / México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas letras pueden registrarse del 11 al 15 de agosto

El programa abrió su registro durante todo el mes de agosto, además de extender el rango de edad para la inclusión de más mujeres

Ago. 09, 2025
Registro a la Pensión Mujeres Bienestar del 11 al 15 de agosto. Foto: Original

Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México más recientes, este busca dar un apoyo bimestral a las mujeres de 60 a 64 años para mejorar su calidad de vida. Durante el mes de agosto se abrió el registro para nuevas beneficiarias, estas inscripciones se realizan por medio de la letra inicial del apellido de cada interesada.

Durante la inscripción al programa se espera que se unan 3.3 millones de mujeres, entregando a cada una un monto de 3 mil pesos bimestrales que aseguran mejorar su calidad de vida entre otros beneficios. Las interesadas en unirse al programa y que no haya pasado su fecha, deben conocer el registro de la semana del 11 al 15; esto con el fin de que no se les pase el día de su inscripción.

REGISTRO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO A PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

Según el calendario compartido por las autoridades, durante la semana del 11 al 15 de agosto, las mujeres interesadas en unirse a la Pensión Mujeres Bienestar; son aquellas que la letra inicial de su apellido paterno sea de la A a la Z. Según la letra; durante dicho día las interesadas deberán asistir a los módulos bienestar, los días de inscripción son los siguientes:

  • 11 de agosto-A, B, C
  • 12 de agosto-D, E, F, G, H
  • 13 de agosto-I, J, K, L, M
  • 14 de agosto-N, Ñ, O, P, Q, R
  • 15 de agosto-S, T, U, V, W, X, Y, Z
imagen-cuerpo

Durante los días señalados, las interesadas deberán llevar sus documentos solicitados a los módulos del Bienestar más cercanos. Se recomienda llegar temprano para agilizar el trámite y poder hacer la inscripción a este programa social que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores de México.

DOCUMENTOS PARA REGISTRARSE A LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

Para realizar el trámite, las interesadas deben presentar una serie de documentos solicitados por las autoridades de la Pensión Mujeres Bienestar. Los siguientes papeles deberán presentarse en copia y original; además de llevar un número de contacto y llenar el formulario que se entregará en los módulos, la documentación solicitada es la siguiente:

  • Alguna Identificación Oficial Vigente
  • Acta de nacimiento legible
  • CURP, impresión reciente
  • Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 mese
Jesús Álvarez
