Colgate Total Clean Mint: paso a paso para solicitar tu devolución tras alarma de Cofepris

Hace unos días, Cofepris emitió una alerta sobre Colgate Total Clean Mint, un dentífrico que, según reportes de diferentes usuarios, presentaron una reacción alérgica al usar este producto. La dependencia solicitó el retiro del producto del mercado mexicano; además de señalar que los consumidores que hubieran hecho la adquisición del mismo podrían solicitar su devolución.

El pasado lunes 4 de agosto, las autoridades sanitarias de México señalaron que este dentífrico podía causar reacciones graves hacia la salud de los consumidores, esto llevó a que la Cofepris le diera un plazo de 30 días para hacer el retiro del producto. Sin embargo, algunos consumidores que adquirieron el dentífrico antes no saben el proceso a realizar con su producto.

¿CÓMO HACER LA DEVOLUCIÓN DE COLGATE TOTAL CLEAN MINT?

La Cofepris reveló que además de retirar el producto del mercado, la empresa se encuentra con la obligación de realizar la devolución a los consumidores que hayan adquirido dicho producto antes o después de la alerta emitida. Para hacer este proceso, la dependencia señaló que se deben seguir una serie de sencillos pasos y estos son:

Los clientes deben ingresar al sitio web oficial de Colgate

Dirígete a la sección "Contáctanos", ahí habrá dos opciones.

La primera es mandar un correo, deberás seleccionar la razón y llenar un formulario con tus datos personales.

Adjunta fotos como evidencia del producto, Colgate Total Clean Mint.

De igual manera se puede contactar con la empresa por el número telefónico 800-001-1400, es importante señalar que el horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas. Una vez realizado este proceso; Colgate coordinará con el usuario la entrega de un nuevo producto, el trámite solo requiere el contacto con la empresa.

EFECTOS QUE PUEDE CAUSAR LA COLGATE TOTAL CLEAN MINT

Cofepris emitió una alerta relacionada a la pasta dental, Colgate Total Clean Mint, esto debido a que algunos usuarios reportaron reacciones adversas tras usarla. Entre los efectos secundarios se encuentran: irritación bucal, dolor de encías y sensibilidad dental. La dependencia no señaló qué ingrediente puede provocar dichas afecciones, aunque se cree que podría ser un nuevo ingrediente saborizante.

La empresa aceptó el retiro del producto y ofrece reembolsos o cambios a los consumidores que hayan adquirido su dentífrico, aunado a esto, Colgate lamentó los malestares que sufrieron un "pequeño grupo" de consumidores, además de asegurar la confianza en sus diferentes productos.