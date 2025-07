Cofepris lanza alerta para restaurantes por falso protocolo sanitario

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha lanzado una alerta para todos los restaurantes y establecimientos de comida por un documento falso dónde se señala que estos lugares deberán de instalar un "software oficial"; además de amenazar con multas por no cumplir con algunos protocolos sanitarios antes del 31 de julio.

La dependencia ha usado sus redes sociales para informar sobre este falso documento que se encontraba circulando, además de explicar que las sanciones que se señalan dentro del mismo son falsas. Cofepris aprovechó para hablar más a detalle de este documento, además de explicar las supuestas sanciones que tendrán los establecimientos que incumplan.

COFEPRIS ALERTA POR FALSO PROTOCOLO SANITARIO

La dependencia señaló en sus redes sociales para informar que el documento que ha circulado en redes en dónde se solicita a los restaurantes con licencia federal realizar un nuevo "protocolo de sincronización Cofepris". Es falso; además de comentar que el paquete de software, instructivo, resumen legal y documentación oficial que se comparte en el mismo no es de la dependencia.

#FALSO | Respecto a una publicación que circula en redes sociales sobre un supuesto protocolo obligatorio de sincronización sanitaria, del que se derivan multas y sanciones por incumplimiento a propietarios de establecimientos, #COFEPRISInforma que es falso, debido a que estas... pic.twitter.com/m1MGsCvD0z — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 23, 2025

La Cofepris destacó que para la instalación de estos documentos se puede requerir la desactivación temporal del antivirus. De acuerdo con lo que se puede leer en este documento; los establecimientos de comida deberán hacer esto antes del 31 de julio, y ofrece "opciones de cumplimiento" mismas que son: De manera presencial a la oficina regional los martes y jueves; entre las 11:30 y 14:00 horas.

SUPUESTAS MULTAS POR NO CUMPLIR

La misma información compartida por la Cofepris ha señalado que dentro del documento se señala que hay multas o sanciones para los restaurantes que no cumplan con este protocolo sanitario. Estas son sanciones económicas por empleado en cada establecimiento no registrado y serán aplicadas a partir del lunes 28 de julio. Las multas equivalen a 300 pesos diarios; sin embargo, la información es totalmente falsa, por lo que no se debe pagar ninguna sanción.

La dependencia ha recomendado a los ciudadanos mantenerse informado por medio de los canales oficiales y redes sociales de la Cofepris, de esta manera se espera evitar que se caiga en información falsa; evitando pérdidas monetarias.