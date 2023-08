Cofepris alerta por esta marca de helado contaminado con peligrosa bacteria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hizo un llamado a la población para evitar consumir algunos helados que tras un estudio que se les aplicó, resultaron contaminados con Listeria monocytogenes, la cual es una peligrosa bacteria.

La empresa Real Kosher Ice Cream, que es la que elabora los productos de la marca Soft Serve On The Go, -8 oz cups-, retiró d emanera voluntaria la mencionada marca de helados del mercado en Estados Unidos, sin embargo, el riesgo para México continúa ya que algunos productos de estos fueron distribuidos en México.

Según el portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), los productos que resultaron contaminados son los de los sabores vainilla-chocolate; mantequilla de maní; caramelo y fresa-mango.

Por ello la Cofepris señala que si adquiriste alguno de esos productos, debes desecharlo, ya que si lo consumes podrías presentar síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y hasta convulsiones.

En caso de haber ingerido los helados Soft Serve On The Go, y presentas cualquiera de estas molestias acude al médico cuanto antes.

El llamado también fue para los comercios que ofrecen estos productos para suspender su venta de manera inmediata y proceder a su destrucción.

LISTERIA

Esta es un tipo de bacteria causante de la listerosis, la cual sobrevive y se multiplica en ambientes fríos, por ello que las principales fuentes de infección podrían resultar los quesos suaves, embutidos y helados.

Las personas con mayor riesgo de contraer la listerosis, son los adultos mayores, mujeres embarazadas, recién nacidos y aquellos que tienen sistemas inmunológicos debilitados.

En el caso de las mujeres embarazadas, la listeriosis puede provocar abortos espontáneos, parto prematuro, infección grave del recién nacido o hasta la muerte del recién nacido.