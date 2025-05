La actriz y bailarina mexicana Lupita Torrentera, figura destacada de la Época de Oro del cine nacional y conocida por su intensa relación con Pedro Infante, falleció el 25 de abril de 2025 a los 93 años en Cuernavaca, Morelos. Su hija, Lupita Infante Torrentera, confirmó la noticia a través de redes sociales, expresando: "Te amamos, mamá, tus hijos y toda tu familia"

Tras el reciente fallecimiento de la actriz mexicana, surgieron muchas dudas sobre su intensa relación con Pedro Infante.

La vida amorosa del máximo ídolo del cine mexicano, estuvo marcada por mujeres que lo amaron profundamente. Entre ellas, además de su primera esposa María Luisa León e Irma Dorantes, destacó Lupita Torrentera, joven bailarina y actriz que conquistó el corazón del cantante en medio de su ascendente carrera artística.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE LUPITA TORRENTERA CON PEDRO INFANTE?

Pedro e Infante y Lupita se conocieron en 1947, cuando ella era una estrella del Teatro Follies, anunciada como "la muñequita que baila". Aunque Lupita apenas tenía 14 años y Pedro 28, la química entre ambos fue inmediata. Iniciaron una amistad que pronto se transformó en un romance secreto, ya que Torrentera desconocía que el galán estaba casado.

Ese mismo año nació su primera hija, Graciela, quien lamentablemente falleció de poliomielitis a los 15 meses de edad. Más tarde llegarían al mundo Pedro Infante Torrentera, en marzo de 1950, quien falleció en el año 2009 y Guadalupe Infante Torrentera, en octubre de 1951.

La relación entre Lupita y Pedro fue intensa pero corta. Se desarrolló en un contexto complicado, ya que Infante estaba legalmente casado con María Luisa León y, posteriormente, se involucraría sentimentalmente con la actriz Irma Dorantes. Esta situación generó acusaciones de bigamia en su contra.

Cuando Lupita se enteró de la existencia de Irma Dorantes, decidió terminar la relación con Pedro. En una entrevista para el programa "Historias Engarzadas", Torrentera recordó el momento en que encaró a Infante: "Fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche de ella dos tres veces, le dije 'dígale a Pedro que baje o lo bajo'. Bajó Pedro y me dijo que eso no se hacía, que era una señora, y le dije 'ya me cansé de ser señora'. Ahí terminamos".

EL DESTINO DE LUPITA TORRENTERA

Tras separarse de Pedro, Lupita Torrentera rehízo su vida y contrajo matrimonio con el locutor y actor León Michel, con quien tuvo tres hijos. Sin embargo, nueve años después se divorciaron y ella no volvió a casarse.

Lupita Torrentera, recordada como una de las grandes amores de Pedro Infante, falleció el 25 de abril de 2025, dejando atrás una vida marcada por el amor, el arte y una historia inolvidable junto al ídolo de México.